Dem Verfall geweiht

Siegmar Trenkler

Gentzrode (MOZ) Die im vorigen November vorgestellten Pläne für das Gut Gentzrode klangen fast zu gut, um wahr zu sein. Bis zu 480 Millionen Euro wollten Investoren in die Anlage stecken. Zuerst sollte das historische Gebäude gerettet werden. Doch passiert ist bisher: nichts. Und die Zeit drängt immer mehr.

Bei den immer wieder mal auftauchenden Vorhaben für das Gut Gentzrode gibt es mittlerweile schon eine traurige Tradition. Alle paar Jahre werden neue Ideen darüber ins Spiel gebracht, wie das Ensemble genutzt und damit gerettet werden könnte. Doch bislang verliefen die Pläne am Ende immer wieder im Sande: ob Tagungshotel, Reitanlage oder zuletzt die Pläne, eine Anlage mit tausenden Betten, mit Ferienwohnungen und mehreren Golfplätzen zu errichten (RA berichtete).

Zumindest stellt sich der Plan aktuell so dar. Zwar sind die türkischen Investoren weiterhin daran interessiert, ihr Vorhaben umzusetzen. Die Projektentwickler, die die ersten Pläne in den Neuruppiner Ausschüssen und der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt hatten, sind aber mittlerweile nicht mehr mit im Boot. Der Wechsel ist vor einigen Wochen passiert. Und derzeit ist geplant, dass sich die Nachfolger in drei bis vier Wochen vorstellen werden. Einen konkreten Termin gibt es aber dafür noch nicht.

„Wir müssen einfach abwarten“, sagt Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) . „Es wird aber nicht einfacher. Der Zustand wird durch den Bewuchs von Jahr zu Jahr schlechter.“ Diese Entwicklung vollzieht sich jedoch nicht linear, sondern exponentiell. „Wir haben inzwischen den Point of no return erreicht“, glaubt Golde. Der Begriff bezeichnet einen Punkt, an dem eine Umkehr nicht mehr möglich ist. „Der Schaden, der in den nächsten drei Jahren entsteht, wird größer sein als der in vergangenen Jahrzehnten. Die Wildwüchse, die aus den Fugen kommen, machen das Gebäude kaputt.“

Den Investoren kann das nicht egal sein. Denn ihre Pläne fußen darauf, das historische Gutshaus als Zentrum ihres Areals zu haben. Das Haus ist aber mehr als nur eine Zierde. „Wenn es keinen Bestand mehr gibt, dann gibt es auch keine weitere Entwicklung mehr. Dann sind wir als Stadt raus“, meint Sabine Supke dazu, die Leiterin des Neuruppiner Amts für Stadtentwicklung. „In erster Linie muss dafür noch in diesem Jahr der Bestand gesichert werden“, sagt sie.

Denn ein Scheitern des Vorhabens ist nicht der Wunsch der Verwaltung. „Wir haben einen Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung, die Entwicklung des Gebiets zu unterstützen. Unser Ziel ist nach wie vor ein Vorgehen, das schrittweise ist“, erklärt die Amtsleiterin. „Es gibt das Fernziel, auch die Flächen ringsherum weiter zu entwickeln. Ich glaube aber, man braucht dafür Einheiten, die in sich schlüssig und auch wirtschaftlich sind.“