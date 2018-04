38 neue Kita-Plätze geplant

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der geplante Kindertagesstätten-Neubau auf dem Gelände des jetzigen Jugendclubs „Bumerang“ nimmt Gestalt an – zumindest auf dem Papier. Den Stadtverordneten liegt zur Sitzung am kommenden Donnerstag, 3. Mai, die Vorplanungs-Variante zur Schaffung von insgesamt 38 Betreuungsplätzen als Kapazitätserweiterung der Kita „Sonnenschein“ am Liebenwalder Ausbau vor.

Errichtet werden soll das Gebäude in Modulbauweise, wohl auch um später unkompliziert das Gebäude bei entsprechend hoher Nachfrage erweitern zu können. Das Neubauvorhaben soll zügig realisiert werden. Denn der Druck der Eltern wächst, die dringend auf einen Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs warten. „Die Anmeldungen auf Kita-Plätze, die nicht bedient werden können, haben sich in der Zwischenzeit auf 28 Plätze erhöht. Die Verwaltung sieht sich daher zu schnellerem Handeln veranlasst, um die entstandene Versorgungslücke umgehend abbauen zu können“, heißt es dazu in der von Fachbereichsleiter Fred Graupmann unterzeichneten Beschlussvorlage.

Mit dem Neubau, dessen Kosten auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt werden, konnte der mittelfristige Bedarf an Kita-Plätzen gedeckt werden, über den aktuell notwendigen Bedarf hinaus. Es sei von einer Gesamtflächen von mindestens 566 Quadratmeter auszugehen, hinzu kämen Flächen für einen Bewegungsraum und weitere Nebenflächen, so dass sich daraus insgesamt sogar ein Raumbedarf von 730 Quadratmeter ergeben würde, errechnete das beauftragte Projektbüro Dörner + Partner aus Eberswalde. Je Kita-Platz ergäben sich nach vorläufiger Kostenschätzungen Ausgaben in Höhe von 40 634 Euro. Die Betreuung der Kinder soll in zwei Krippengruppen mit zusammen 20 Mädchen und Jungen sowie einer Mischgruppe aus Krippe und Kindergarten für 18 Kids erfolgen. Dafür sind ein Hauptraum mit 63 Quadratmetern sowie zwei kleinere Haupträume mit jeweils 35 Quadratmetern vorgesehen. Hinzu kommt jeweils ein Nebenraum mit 25 Quadratmetern. Damit allein ist es nicht getan.

Neben den Sanitär- und Garderobenräumen hat das Planungsbüro auch Flächen für eine Ausgabeküche und ein Kinderrestaurant eingeplant, überdies einen Kinderwagen-Abstellraum sowie weitere Funktionsräume, um ein Kita-Angebot nach heutigen Standards zu schaffen. Es wäre der erste Kita-Neubau in Zehdenick seit der Wende 1989 überhaupt.