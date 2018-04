Putzaktion im Lennépark

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) „Alles neu macht der Mai“ gilt nicht für den Lennépark, denn dort wird schon im April fleißig gewerkelt und geputzt. Schüler der Klasse 8b des Karl-LiebknechtGymnasiums helfen dabei ebenso mit wie Schüler der 5b der Lennéschule und weitere Frankfurter, freut sich Sonja Gudlowski von der Bürgerinitiative Lennépark. Auch Mitarbeiter der Deutschen Bank sind wieder mit dabei, die an ihrem sogenannten Social Day die Arbeiten unterstützen. „Zudem erhält die Bürgerinitiative des Lennéparks 750 Euro und der Schüler der 8b des Liebknecht-Gymnasiums 250 Euro für ihre Klassenfahrt von der Bank“, erklärt Filialdirektorin Grit Eggerer.

Dreck, so viel ist klar, findet sich leider wieder reichlich im Park. Besonders auch im Fließ, wie Henri Doerfert weiß. Er ist Mitarbeiter der Firma Tusche, die sich darum kümmert, dass das Fließ wieder sauber wird. „Besonders Flaschen holen wir aus dem Wasser“, sagt er.

Nach der Putzaktion im Park können sich Spaziergänger nun nicht nur am sauberen Erscheinungsbild erfreuen, sondern auch an einer jungen Säuleneiche, die hinter dem Parkhaus gepflanzt wurde. Schon am Sonnabend gibt es auf dem Rosenhügel an der Schmeißereiche die Auftaktveranstaltung zum 11. Lennépark-Spendenjahr. Beginn ist um 10 Uhr, für die musikalische Begleitung sorgt das Duo Zauberland. Die neue Gestaltung des Areals um die Schmeißereiche wird dabei vorgestellt. Geplant ist ein Zierzaun, der von der Firma Modellbau Stein angefertigt und im Juni errichtet werden soll. Dann verschwindet auch der Bauzaun, der die beschädigte Eiche derzeit schützt.

„Finanziert wird das Ganze zu einem großen Teil aus Spendenmitteln des Vorjahres, einem Eigenanteil der Firma Stein und aus Spenden des Jahres 2018. Noch reicht das Geld aber nicht ganz aus“, sagt die Initiatorin der Bürgerinitiative und hofft auf weitere Spenden. Eine Rosenanpflanzung rund um den Zierzaun, gespendet von der Firma Hörakustik Treffke, soll das Erscheinungsbild vervollständigen. „So bekommt die alte Lady ihren würdevollen Platz“, sagt Sonja Gudlowski.(rmk)