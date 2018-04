Brandenburger Arbeitsmarkt floriert

Jörg Schreiber

Potsdam (MOZ/dpa) Wegen der guten Wirtschaftslage finden in Brandenburg mehr Menschen einen Job. Im April waren 85 786 Arbeitslose gemeldet – fast 8400 weniger als vor einem Jahr, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum März sank die Arbeitslosenzahl um 4331.

Auch die Arbeitslosenquote ging im Jahresvergleich um 0,6 Punkte auf 6,5 Prozent zurück. „Die Konjunktur läuft rund – entsprechend hoch ist die Nachfrage nach Arbeitskräften“, teilte die Regionaldirektion mit. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg, etwa in der Logistikbranche oder auf dem Bau. Die Arbeitslosenquote ist in Brandenburg aber noch etwas höher als im bundesweiten Durchschnitt (5,3 Prozent).

Laut Direktionschef Bernd Becking sind weniger Brandenburger auf Hartz IV angewiesen: Seit 2015 sei die Zahl um 18,5 Prozent gesunken. „Dieser Rückgang wurde erreicht, obwohl seit 2015 die Zahl der geflüchteten Menschen deutlich zugenommen hat und diese vielfach Leistungen der Jobcenter erhalten“, sagte er laut Mitteilung.

Brandenburgs Arbeitsministerin Diana Golze (Linke) bezeichnete die Lage am Arbeitsmarkt als weiter gut. Die Beschäftigung wachse. „Die Statistik liefert erfreuliche Werte, die aber nicht darüber hinweg täuschen dürfen, dass es immer noch viele langzeitarbeitslose Menschen gibt, die ohne Unterstützung den direkten Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt nicht schaffen.“ Das seien Frauen und Männer, die arbeiten wollten, aber aus unterschiedlichsten Gründen von keinem Arbeitgeber eingestellt werden. „Für sie brauchen wir gute öffentlich geförderte Beschäftigung.“

Golze begrüßt die Ankündigung der neuen Bundesregierung, mit dem neuen Förderinstrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle“ sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse auf einem sozialen Arbeitsmarkt zu schaffen, zusätzliche Eingliederungsmittel bereitzustellen sowie die Finanzierung solcher Maßnahmen durch den sogenannten Passiv-Aktiv-Transfer auf ein solides Fundament zu stellen. Brandenburg unterstütze Langzeitarbeitslose seit Jahren mit eigenen Landesprogrammen dabei, in Arbeit zu kommen, zum Beispiel mit der Integrationsbegleitung und den Sozialbetrieben. „Für den nachhaltigen Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit sind aber verlässliche Rahmenbedingungen in ganz Deutschland notwendig. Ich hoffe, dass die Bundesregierung zügig einen Gesetzentwurf vorlegt“, sagte Golze.

Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) verwiesen auf den zunehmenden Personalmangel: Es gebe immer noch einen hohen Bestand an unbesetzten Stellen – in Brandenburg sei die Zahl der unbesetzten Stellen deutlich auf rund 23 400 gestiegen, erklärte UVBHauptgeschäftsführer.Christian Amsinck. Den Betrieben bereiteten die Fachkräfte-Engpässe in vielen Branchen immer größere Probleme. „In Brandenburg fehlt Personal vor allem im Handwerk, in der Industrie, im Handel und in der Gesundheitswirtschaft. In Berlin ist der Bedarf auf dem Bau, im Handel und in der Sicherheitsbranche besonders groß.“

Die Dynamik eröffne auch immer mehr Langzeitarbeitslosen Chancen im ersten Arbeitsmarkt, sagte Amsinck weiter. Eine intensivere Betreuung und Qualifizierung könne vielen Menschen eine Perspektive bringen. „Hier sind die Mittel besser angelegt als in teuren öffentlichen Beschäftigungsprogrammen für Langzeitarbeitslose.“

Unterdessen berichtet die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg davon, dass das bis Ende 2017 stark ansteigende Stellenwachstum erst einmal gestoppt sei. Die Nachfrage nach Arbeitskräften stagniere auf hohem Niveau, heißt es. Im April lag der aus den Stellenmeldungen ermittelte Indikator bei 251 Punkten – und damit in etwa auf dem Niveau der vorangegangenen drei Monate. Der Indikator zeigt die Entwicklung des Arbeitsmarktes seit 2004 an, damals lag der Wert bei 100.

Trotz der „Abflachung“ sei die Arbeitskräftenachfrage aber weiterhin hoch, versicherte die Bundesagentur. Besonders stark zugelegt habe das Stellenangebot in der Informations- und Kommunikationsbranche mit einem Plus von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, gefolgt von der Industrie (plus 24 Prozent) sowie Verkehrs- und Logistikunternehmen (plus 19 Prozent).