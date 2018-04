Steffen Göttmann

Altranft (MOZ) Acht Hunde hat das Veterinäramt des Landkreises Märkisch-Oderland in einem alten Schweinestall am Rand Altranft bei Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) in Gewahrsam genommen, erklärte Bärbel Saß, stellvertretende Amtsleiterin am Freitag. Mit zwei Tierärzten verschaffte sich die Behörde Zutritt zu dem verwahrlosten Gelände am Rand des Dorfs. Zum Zustand der Tiere und zu den näheren Umständen ihrer Unterkunft, wollte sie keine weiteren Angaben machen. „Wir haben uns um das Tierwohl gekümmert“, ergänzte sie. Bei der Aktion sei der mutmaßliche Betreiber der Anlage hinzugekommen, erklärte Bärbel Saß. Weil es sich um „ein schwebendes Verfahren“ handele, verweigerte sie auch dazu die Auskunft und verwies auf die Staatsanwaltschaft.

Die Tierschutzorganisation Peta hatte diese Woche Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Tierquälerei erstattet. Diese leitete am Donnerstag ein Ermittlungsverfahren ein. Die Hunde sollen laut Peta ohne Tageslicht und zwischen Müll zum Verkauf gezüchtet worden sein.