Auf dem Rückzug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die jüngsten tödlichen Vorfälle mit Kampfhunden in Deutschland haben die Debatte um die als gefährlich eingestuften Rassen wieder aufflammen lassen. Nimmt man die aktuellen Zahlen aus Brandenburg, so scheint der Trend zum Kampfhund abgeflaut zu sein – was einerseits auf verschärfte Gesetzesvorgaben und Kontrollen, andererseits auf die Akzeptanz zurückzuführen ist.

Völlig klar ist, dass ein Pitbull Terrier nichts dafür kann, dass er ein Pitbull Terrier ist und ihr Verhalten auch eine Frage der Erziehung ist. Aber selbst wenn es eine Dunkelziffer bei den registrierten Hunden gibt, ist durch die öffentliche Debatte das Misstrauen in der Nachbarschaft so groß, dass es eine Frage der Zeit ist, bis die zuständigen Behörden vom gefährlichen Untermieter Wind bekommen.

Mit gefährlichen Hunderassen ist es wie mit PS-starken Autos. Nur der sollte sie halten oder fahren, der den Umgang mit ihnen auch beherrscht. Das trauen sich offenbar inzwischen nicht mehr so viele Menschen in Brandenburg zu.