Frühjahr lässt die Quote sinken

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) „Die übliche Frühjahrsbelebung und die brummende Hochkonjunktur haben die Arbeitslosenzahlen in Ostbrandenburg weiter sinken lassen“, sagt Jochem Freyer, Geschäftsführer der Frankfurter Agentur, bei der Vorstellung der Aprilstatistik. Insgesamt waren in der Stadt Frankfurt sowie in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree 15 345 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 755 weniger als im März und 944 weniger als vor einem Jahr. Die Quote sank auf 6,8 Prozent, im Vormonat sowie im April 2017 hatte sie bei 7,2 Prozent gelegen. In Frankfurt waren im April 2574 Menschen arbeitslos – 69 weniger als im März und 145 weniger als im Vorjahr. Die Quote ging von 8,9 Prozent im März auf 8,7 Prozent zurück. Vor einem Jahr lag sie 9,1 Prozent.

Im Gastgewerbe, in der Bauwirtschaft und Logistik, in der Landwirtschaft und weiteren grünen Berufen seien in den vergangenen Woche viele neue Mitarbeiter eingestellt worden. so Freyer weiter. Dennoch ging die Personalnachfrage leicht zurück. In den ersten vier Monaten des Jahres gingen weniger Stellenmeldungen bei der Agentur ein als im gleichen Zeitraum 2017. „Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ein Arbeitgeber, der bereits zwei offene Stellen hat, nicht noch eine dritte meldet, wenn er die beiden andern nicht besetzt bekommt“, vermutet Freyer.

In Frankfurt wurden 671 Arbeitslose von der Arbeitsagentur betreut und 1903 vom Jobcenter. Das sind 12 weniger als im März und 158 weniger als vor einem Jahr. Sorgen bereitet dem Geschäftsführer des Frankfurter Jobcenters Frank Mahlkow jedoch der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit. Die Zahl der gemeldeten Unter-25-Jährigen stieg innerhalb eines Jahres um 30 auf derzeit 126. „Es muss uns gelingen, junge Menschen früher in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren, sonst sind sie die Langzeitarbeitslosen von morgen“, so Mahlkow. Größtes Hemmnis sei die fehlende Ausbildungsreife, also mangelnde Kenntnisse in Deutsch und Mathematik sowie fehlende Pünktlichkeit und Disziplin. „Bei aller Kompromissbereitschaft der Arbeitgeber müssen bestimmte Voraussetzungen dennoch erfüllt werden“, sagt Mahlkow.

Als Lehrstellenbewerber haben sich seit Beginn des Berufsberatungsjahres im vergangenen Oktober 1944 Jugendliche bei der Agentur gemeldet. 1328 von ihnen sind immer noch auf der Suche. Dem gegenüber stehen 1823 freie Ausbildungsstellen bei Arbeitgebern in der Region. „Wer sich vorstellen kann, eine Ausbildung zu machen, kann sich immer noch bei unseren Berufsberatern melden“, so Freyer.