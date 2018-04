Arbeitslosenzahlen gehen deutlich zurück

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Der warme April hat den Arbeitsmarkt in Schwung gebracht. Vor allem im Altkreis Gransee sank die Zahl die Arbeitslosen im Vergleich zum März spürbar. Dort sank die Quote um 0,6 Punkte auf 8,6 Prozent. Etwas schwächer fiel die Frühjahrsbelebung im Altkreis Oranienburg aus. Dort ging die Quote um 0,1 Punkte auf 5,1 Prozent zurück.

Neuruppins Arbeitsagentur-Direktorin Cornelie Schlegel zeigte sich bei der Bekanntgabe der Arbeitsmarktzahlen für den Nordwesten Brandenburgs am Freitag zufrieden. Vor allem in ländlichen Gebieten sei der Rückgang deutlich spürbar. „Die erwarteten Saisoneffekte sind eingetreten. Die Unternehmen haben wegen des Kälteeinbruchs im März zeitlich verschobenen Einstellungen zuletzt nachgeholt“, erklärte sie. So hätten Arbeitssuchende insbesondere in Hoch-, Tief- und Gartenbauberufen wieder Arbeit gefunden. Das gelte auch für die Tourismusbranche und den Einzelhandel.

Deutlich ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich. Im April 2017 lag die Quote im gesamten Landkreis noch bei 6,3 Prozent. Nun liegt sie bei 5,7 Prozent. „Das spricht für einen robusten Arbeitsmarkt. Der positive Trend wird sich auch im Mai fortsetzen“, prognostizierte Cornelie Schlegel.

Auf dem Ausbildungsmarkt stehen zurzeit mehr Stellen zur Verfügung, als es Bewerber gibt. Schlegel empfiehlt Jugendlichen mit Abitur, nicht nur über die Universitäten nachzudenken. „Viele betriebliche Ausbildungsberufe sind eine gute Alternative zum Studium und bieten ebenfalls Karrierechancen.“

Mit 2,384 Millionen rutschte die Zahl der Erwerbslosen deutschlandweit auf den niedrigsten April-Stand seit der Wiedervereinigung, teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Im Vergleich zum März waren damit 74 000 weniger Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,3 Prozent.