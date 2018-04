Gesellschafter übergangen

Heinz Kannenberg, MOZ

Frankfurt (Oder) Zwischen dem Aufsichtsrat und dem Gesellschafter der Messe und Veranstaltungs GmbH spitzt sich der Streit um die Verlängerung des Vertrages von MuV-Geschäftsführer Bernd Vorjans zu. OB Martin Wilke wirft Aufsichtsratschef Christian Federlein vor, den Gesellschafter über eine Vertragsveränderung nicht informiert zu haben.

Die Zusammenarbeit zwischen Hauptgesellschafter und Aufsichtsräten der städtischen Gesellschaften ist aktuell unterschiedlich geregelt. Am Donnerstag steht nun ein neuer Mustergesellschaftervertrag zur Beschlussfassung auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung. Ein besonderer Streitpunkt war: Wer entscheidet über die Geschäftsführerverträge?

„Die Entscheidungen über Berufung, Abberufung, Anstellung und Kündigung von Anstellungsverträgen für Geschäftsführer sollen beim Gesellschafter liegen. Der Aufsichtsrat berät unter anderem über alle Beschlüsse des Gesellschafters und gibt dem Gesellschafter eine Beschlussempfehlung. Damit ist der Aufsichtsrat in die Entscheidung eingebunden“, heißt es in einer Stellungnahme der Rathaus-Pressestelle. Weitergehende Regelungen über die Einbeziehung des Aufsichtsrates könnten im Public Corporate Governance Kodex (PCGK) verankert werden. Der PCGK ist ein Regelwerk zur verantwortungsvollen Führung öffentlicher Unternehmen.

In der Vergangenheit war es bei den städtischen Gesellschaften wiederholt zu einem unterschiedlichen Umgang mit Geschäftsführerverträgen gekommen. Ende März hatte der Aufsichtsrat der MuV die Probezeit von Geschäftsführer Bernd Vorjans unbeanstandet in einen regulären Vertrag umgewandelt. Der Aufsichtsratsvorsitzende Christian Federlein stellt dazu fest: „Die Vertragskonditionen mit dem Geschäftsführer der MuV Bernd Vorjans sind dem Hauptgesellschafter bekannt. Es gab weder durch den Hauptgesellschafter noch durch Vertreter und Mitglieder im Aufsichtsrat Mitteilungen und Berichte an den Aufsichtsrat, welche das Vertrauensverhältnis zum Geschäftsführer im Zeitraum seiner Beschäftigung in Zweifel stellten.“ Die Ausführungen und Protokolle der Aufsichtsratssitzungen seien über den teilnehmenden Vertreter der Stadt im Aufsichtsrat dem Hauptgesellschafter kundgemacht worden. Die MOZ hatte dagegen am 26. März über Kritik aus Wirtschaftskreisen der Region und der Stadt an der Geschäftspolitik der MuV berichtet. Dazu konkret befragt, antworteten der Geschäftsführer und Aufsichtsratsvorsitzende nicht.

OB Martin Wilke (parteilos) stellt zu diesem Vorgang nun irritiert fest: „Der Hauptgesellschafter bzw. der Vertreter wurden weder konsultiert noch gab es eine Information dazu“. Denn der Gesellschaftsvertrag vom 19. Februar 2009 § 5 Abs. 2 regelt laut Rathaussprecherin aktuell das Vorgehen so: „Die Geschäftsführer werden durch Beschluss des Aufsichtsrates bestellt und abberufen. Bestellung und Abberufung sind jederzeit zulässig, können jedoch nicht gegen die Stimmen der Vertreter des Gesellschafters Stadt Frankfurt (Oder) ausgesprochen werden.“ Für Martin Wilke sind hier auch laufende Vertragsveränderungen eingeschlossen, denen er grundsätzliche Bedeutung beimisst. Er verweist darauf, dass die Personalie Bernd Vorjans explizit auch nicht auf der schriftlichen Tagesordnung der Aufsichtsratssitung Ende März gestanden habe. Dem Vernehmen nach wollten der amtierende OB Martin Wilke und der zuständige Beigeordnete Markus Derling (CDU) einer Vertragsverlängerung nicht zustimmen. Der designierte OB René Wilke (Linke), bislang Mitglied des Aufsichtsrates, soll in diesem Gremium als einziger bereits im August 2017 der Berufung des Geschäftsführers nicht zugestimmt haben.