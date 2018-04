Joachim Eggers

Erkner/Berlin (MOZ) Bevor Berlin-Pendler ab Montag wieder den RE 1 nutzen können, kommt es für sie am Wochenende noch einmal knüppeldick. In den Morgenstunden, sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag, ist auch die S-Bahn bis Rahnsdorf unterbrochen. Statt Zügen verkehren, jeweils von Mitternacht bis 10 Uhr, Busse. Ansonsten gilt auf der Strecke der S 3 bis Montag, etwa 1.30 Uhr, dass die Züge von Berlin bis Rahnsdorf und umgekehrt im 10-Minuten-Takt fahren, Erkner wird im 20-Minuten-Takt erreicht.

In der Nacht zum Montag, von 21 Uhr bis 3.15 Uhr, fallen die RE-Züge nicht nur zwischen Ostbahnhof und Erkner, sondern bis Fangschleuse aus.

Am Mittwoch gibt es dann mal wieder Einschränkungen in die andere Richtung. Von 10.15 Uhr bis 16.15 Uhr fallen einmal pro Stunde die Züge zwischen Erkner und Fürstenwalde, später zwischen Erkner und Frankfurt aus.