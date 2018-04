Von der Leyen muss um Milliarden kämpfen

Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) Es ist nicht anzunehmen, dass sich US-Präsident Donald Trump übermäßig für den deutschen Bundeshaushalt interessiert. Doch eine Zahl aus den Plänen von Ressortchef Olaf Scholz (SPD) ist auch ihm wichtig: Die Nato-Quote. Zwei Prozent Verteidigungsausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftskraft sollen es 2024 sein. Doch davon ist Deutschland mit seinen 1,24 Prozent weit entfernt. Und der Blick auf den Haushaltsentwurf 2018 sowie auf die Eckwerte der Folgejahre zeigt: Die Zahl wird sich allenfalls an der zweiten Stelle hinter dem Komma ändern. Trump wird nicht amüsiert sein.

Sauer ist auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Zwar wachsen die Balken aus dem Finanzministerium von 38,93 Milliarden Euro im laufenden auf 42,25 Milliarden Euro im kommenden Jahr. Doch allein 800 Millionen Euro davon verschlingen die Kosten der jüngsten Lohnrunde. Der Zuwachs sei „unzureichend“, heißt es im Verteidigungsministerium. Gedroht wird, „eines der verabredeten großen internationalen Rüstungsprojekte“ auf Eis zu legen.

Auch eine weitere internationale Vereinbarung wird von Scholz achselzuckend ignoriert. Dabei geht es um die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit, die ODA-Quote. 0,7 Prozent lautet das Ziel. Bei knapp 0,5 Prozent landen die Planungen von Scholz – Tendenz rückläufig. Die Grünen sind empört: „Deutschland hat international Verantwortung zu übernehmen, auch mit steigenden finanziellen Mitteln“, fordert Grünen-Fraktionsvize Anja Hajduk.

Schützenhilfe für eine höhere ODA-Quote kommt auch von ungewohnter Seite. Die Finanzlücke müsse geschlossen werden, heißt es aus dem Haus von der Leyen. Der Hintergedanke: Steigende Entwicklungsausgaben bedeuten auch steigende Verteidigungsausgaben. So hatten es Union und SPD im Koalitionsvertrag festgehalten. An Geld mangelt es im Haushalt nicht. 46 Milliarden Euro zusätzliche Ausgaben hatten Union und SPD in den Koalitionsverhandlungen für die Jahre 2018 bis 2021 vereinbart. Kluge Schwerpunkte kann die FDP in Scholz‘ Plänen allerdings nicht erkennen. Die Große Koalition „blendet die vor uns stehenden wirklich enormen Herausforderungen bei Bildung, Demografie und Wettbewerbsfähigkeit fahrlässig aus“, moniert ihr Haushaltsexperte Otto Fricke.

In Stein gemeißelt sind die Zahlen aus dem Hause Scholz nicht: Nächste Woche berät das Kabinett, das letzte Wort hat der Bundestag.