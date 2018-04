Unterschriften für den Treibstoff-Erhalt

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Beeskowerin Janin Gärtner hat in dieser Woche eine Unterschriftensammlung zum Erhalt des Clubs Treibstoff in der Lübbener Chaussee gestartet. Die Stadt hat den Club an zwei private Betreiber verpachtet, die dort einige Veranstaltungen im Jahr durchführen. Letzter Höhepunkt war der Hasentanz zu Ostern. Außerdem können andere Interessenten den Club für eigene Veranstaltungen mieten. Der Pachtvertrag endet allerdings im Frühjahr kommenden Jahres und soll nach aktuellem Stand der Dinge nicht verlängert werden.

Gründe dafür gibt es mehrere. Zum einen will die Awo, die neben dem Club den Ökohof betreibt, sich bereits seit vielen Jahren vergrößern. Außerdem plant die Stadt auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein neues Wohngebiet.

Janin Gärtner, die selbst gern die Treibstoff-Veranstaltungen besucht und dort tanzt, will mit der Unterschriftensammlung aufzeigen, dass die Beeskower Jugend nicht bereit ist, auf den Club in der Lübbener Chaussee zu verzichten. Dies hat sie in einem persönlichen Gespräch mit Kämmerer Steffen Schulze auch der Stadtverwaltung mit-geteilt.

Unterschriftenlisten hat Janin Gärtner, die mit Jenny Chriske eine aktive Mitstreiterin gefunden hat, aktuell im Schukurama, dem Carmeleon und im Spreepark ausgelegt. Außerdem ist sie mit den Beeskower Tankstellen im Gespräch. (gar)