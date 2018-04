SPD-Abgeordneter erklärt seinen Rückzug

Roland Becker

Velten (MOZ) Der Stadtverordnete Denny Pude hat in dieser Woche sein Mandat in Veltens Stadtverordnetenversammlung niedergelegt. Das hat er am Dienstag im Rathaus mitgeteilt. Pude war 2014 als Parteiloser auf der Liste der SPD ins Stadtparlament gewählt worden und hat mit 288 Stimmen das drittbeste Ergebnis dieser Liste erzielt. SPD-Fraktionschef Frank Steinbock sagte auf Nachfrage, dass ihn Pude in einem persönlichen Gespräch am Montag von seinem Rücktritt informiert habe. „Mein Rückzug hat ganz persönliche Gründe. Ich bekomme das bei meinen familiären und beruflichen Belastungen nicht mehr auf die Reihe“, erläuterte Pude auf Nachfrage seinen Schritt.

Als nächste Nachrückerin auf der Wahlliste der SPD käme Annemarie Wolff infrage. Da sie aber nicht mehr in Velten wohnt – was unbedingte Voraussetzung für ein Mandat im Stadtparlament ist – scheidet sie aus. Stadtsprecherin Ivonne Pelz informierte, dass nun Thomas Martens angeschrieben werde, ob er bereit ist, das Mandat zu übernehmen. Laut Steinbock habe innerhalb der SPD bereits ein Gespräch stattgefunden, in dem dieser seine Bereitschaft erklärt habe. Martens saß bereits bis 2014 im Veltener Stadtparlament.