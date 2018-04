Schlafende Polizisten für die Große Straße

Jens Sell

Strausberg (MOZ) AufgepflasterteBremsschwellen sollten nach dem Willen der meisten Teilnehmer des ersten Runden Tisches zur Verkehrsführung und Attraktivität in der Altstadt den Verkehr in der Großen Straße beruhigen.

Auch wenn die Tonhalle in der Hegermühlenstraße nicht gerade aus den Nähten platzte – das Interesse am ersten Runden Tisch zur Verkehrsführung und Attraktivität in der Strausberger Altstadt war sehr groß. In der Masse Gewerbetreibende und Anwohner der Altstadt, Kommunalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter, aber auch einfach am Wohl ihrer Stadt interessierte Strausberger bevölkerten die Stuhlreihen. Ein viereckiger Tisch in der Mitte trug lediglich PC und Beamer.

Der Fachbereich Technische Dienste hat allen Teilnehmern eine Chronologie der Ereignisse rund um das Thema Große Straße und Fußgängerzone an die Hand gegeben und auch eine Übersicht der drei Verkehrsregelungen „Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich“, was zurzeit in der ganzen Altstadt gilt, „Verkehrsberuhigter Bereich“ mit dem viereckigen Spielstraßenschild und „Fußgängerzone“. Fachbereichsleiterin Birgit Bärmann erinnerte daran, dass man auf den Zweirichtungsverkehr in der Müncheberger Straße entgegen dem Mehrheitswillen in der Bürgerbeteiligung verzichtete, weil man mit ansteigenden Verkehrszahlen in Folge des Altstadtcenters rechnete: „Da das absehbar nun nicht gebaut wird, müsste man sich die Zahlen noch einmal anschauen.“

Die Leiterin des Strausberger Polizeireviers, Anja Hein, packte Unfallzahlen in der Altstadt auf den Tisch: 2016 waren es 43, 2017 dann 42, 2018 bisher elf. Für Geschwindigkeitskontrollen fehlten in der Großen Straße die baulichen und technischen Voraussetzungen, erläuterte sie. Weil zuvor schon Armin Kunde, ein vor wenigen Jahren zugezogener Rentner, „Schlafende Polizisten“ als Mittel der Wahl zum Abbremsen der Kraftfahrzeuge vorgeschlagen hatte, merkte Anja Hein an: „Tempohemmschwellen sind für die Anwohner und die Umwelt wegen des ständigen Anhaltens und Anfahrens der Autos auch belastend.“ Dennoch sprach sich die Mehrheit der Redner für die Zwangsmaßnahme zum Langsamfahren aus, weil alle vorschriftsmäßigen Schilder bis hin zum Achtung-Danke-Display nicht den gewünschten Effekt brächten. Die Anregung von Dr. Edith Bauer aus der Georg-Kurtze-Straße, das 20er-Schild an deren Südeingang groß aufs Pflaster zu malen, wurde begrüßt und ließe sich umsetzen.

Wie Birgit Bärmann informierte, habe der Denkmalschutz das Montieren provisorischer gelb-schwarzer Schwellen nicht zugelassen, es dürfe aber die Straße aufgepflastert werden. Dafür sprach sich auch Fleischermeister Burkhard Höhne aus, damit so schnell wie möglich der nördliche Poller verschwinde: „Die Geschäfte leiden unter ihm. Unsere Finanzdecke ist nicht so dick, nur so dünn wie ein Fingernagel!“

Den aktuellen Beschluss der Stadtverordneten für die Anordnung eines verkehrsberuhigten Bereichs mit dem Spielstraßenschild sieht wiederum der zuständige Sachgebietsleiter des Straßenverkehrsamtes, Uwe Wähner, kritisch: „Die Kommune hat die Planungshoheit, sie kann keinen Beschluss über ein Verkehrszeichen fassen. Sie kann politisch das Nutzungsrecht einer Straße beschließen. Wie wir das regeln, geht nach Bundesrecht.“ Der Antrag auf die Anordnung der nach Wähner nur in Wohngebieten möglichen Spielstraße, mit dem die Stadtverordneten jüngst die Bürgermeisterin beauftragt haben, ist gerade ausgearbeitet und unterschriftsreif.

Die Stadtverordneten Jürgen Schmitz (grün, liberal, bürgernah) und Ute Wunglück (Linke) lenkten das Augenmerk auf das Thema Attraktivität der Altstadt. Damit soll sich der zweite Runde Tisch befassen, schlug Steffen Schuster vor.