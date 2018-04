Sportlich auf der Bullenwiese

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Die Vorbereitungen für das Stadtfest Ende Mai laufen auf Hochtouren. Der Festumzug durch das Zentrum am Sonnabend wird sich gegen 12 Uhr auf der Bullenwiese an der Spree auflösen. Danach wird die Wiese ein Anziehungspunkt für Sportfans aller Art. „Wir konnten in diesem Jahr viele Sportvereine gewinnen. Das ist eine super Sache. Schließlich hat Fürstenwalde sportlich einiges zu bieten“ , sagt Torsten Keitzl vom Organisationsteam der Stadtverwaltung.

Die Stone Walker organisieren nun schon zum 9. Mal die Brandenburgischen Highland Games auf der Spreewiese. Die starken Männer um Vereinschef Hans Dieter Dorow werden in ihren schottischen Kilts und den außergewöhnlichen Disziplinen wieder viel Publikum begeistern. Sie suchen aber auch zupackende Männer und Frauen, die sich ab 13 Uhr am Tauziehen nach Regeln des Deutschen Rasenkraftsports beteiligen. „Dafür wurde extra ein Wettkampfseil aus Hanf mit einer Länge von 33,5 Metern angeschafft“, verrät Keitzl. Je Mannschaft können fünf Personen antreten. Auch Kinderteams können mitmachen. Bei Interesse bitte unter Telefon 03361 557508 oder t.keitzl@fuerstenwalde-spree.de sowie bei Hans Dieter Dorow unter 0172 3942917 oder highland@stone-walker.de anmelden.

Als Premiere haben die Leichtathleten der SG Gaselan einen Stadtfest-Lauf ins Leben gerufen. Los geht es um 13 Uhr an der Spreewiese. „Die Strecken sind zwei, fünf und zehn Kilometer in Richtung Große Tränke“ sagt Organisatorin Jennifer Schostag, früher selbst aktive Leichtathletin, die seit fünf Jahren den Nachwuchs trainiert. „Jung und Alt, alle, die es sich zutrauen können mitmachen“, wirbt die 22-jährige Fürstenwalderin. Auch Fans von Nordic Walking oder Spaziergänger sind gern gesehen. Zur Unterstützung setzt Jennifer Schostag auf freiwillige Helfer. Es werden noch Streckenposten benötigt. Jeder Starter bekommt zudem ein Tombola-Los überreicht.

In der SG Gaselan Abteilung Leichtathletik trainieren an die 50 Kinder und Jugendliche. „Als Fürstenwalderin ist es mir eine Herzensangelegenheit, unseren Verein beim Stadtfest zu präsentieren“, begründet Jennifer Schostag ihr Engagement.(bw)