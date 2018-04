Projektwoche geht mit Fest zu Ende

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Mit einem bunten Schulfest haben die 107 Schüler der Laurentiusschule am Freitagnachmittag ihre Projektwoche beendet. Die stand unter dem Thema „Natur und Umwelt“.

Dabei gingen sie solchen Fragen nach, wie etwa: Wie kann man klimafreundlicher kochen? Wo kommt eigentlich die Milch her? Antworten auf diese und andere Fragen fanden sie beim Ausprobieren, in Gesprächen und außerhalb der Schule. So besuchte die Gruppe „Vom Gras ins Glas“ unter anderem die Molkerei in Biesenthal, übte sich im Buttern und ließ das Publikum am Freitag probieren. Proben von den Quellen hatten indes Schüler um Lehrerin Britta Dehn genommen, von den Quellen sowie vom Kanal und von einem Angelteich. Das Fazit: „Wir haben kein verschmutztes Wasser in dem Sinne“, berichtete Britta Dehn und verwies auf die in Gläser abgefüllten Proben. Meistens seien sie nur mit Pflanzenresten versetzt.

Dafür hatten Sarah, Marcel, Dominik, Sophia, Jason, Demian und Ramon einen Berg mit Müll gesammelt. Ganz bewusst. Das Theaterstück, das sie auf die Schulhof-Bühne brachten, setzte sich mit dem Thema Müll auseinander.