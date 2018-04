Zahl der Wohnungseinbrüche zurückgegangen

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Mit einem ganzen Koffer voller Zahlen, Daten und Fakten zur Sicherheitslage in Oberhavel traten am Freitag der neue Leiter der Polizeidirektion Nord, Frank Storch, und der Chef der Polizeiinspektion Oberhavel, Lars Borchardt in Oranienburg auf. Sie informierten alle Bürgermeister, den Amtsdirektor sowie den Landrat über die Zahl der Unfälle 2017 in Oberhavel und erläuterten die Kriminalitätsstatistik für jede einzelne Gemeinde.

Fazit: Die Kriminalitätsrate ist 2017 gesunken, insbesondere ging die Zahl der Wohnungseinbrüche im Landkreis um 40 Prozent zurück. Unzufrieden zeigt sich die Polizei mit dem Anstieg der Verkehrsunfälle, insbesondere die mit tödlichem Ausgang. 14 Menschen starben 2017, sieben mehr als 2016. Damit hat Oberhavel „bundesweit die höchste Gefahrenstufe“, sagte Frank Storch. Auffallend sei die Verteilung bei den tödlichen Unfälle.

Nur zwei geschahen außerhalb von Ortschaften, aber zwölf innerorts. Als „wirkliche Probleme“ dabei machte die Polizei das Abbiegen und die Vorfahrt aus. Das Problem bleibt bestehen, wie der Rechtsabbiege-Unfall am 10. April in Oranienburg zeigt, bei dem eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst wurde starb.