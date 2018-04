Doppelspitze der Linken wieder komplett

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Doppelspitze bei den Linken in Oberhavel ist wieder komplett. Beim Kreisparteitag am Freitagabend in Oranienburg wurde Ursel Degner (64) mit 98,2 Prozent der Stimmen neben Enrico Rossius (40) zur neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Rossius bekleidet diese Funktion bereits seit Anfang Dezember.

Ursel Degner führt in Hennigsdorf bereits Ortsverband und die Fraktion der Linken. Als Kreisvorsitzende springt sie nun für Stefanie Rose ein. Die 34-jährige Leegebrucherin hatte das Parteiamt im März niedergelegt, nachdem sie als Dezernentin für Bürgerdienste in die Oranienburger Stadtverwaltung berufen wurde. Auf dem Parteitag bezeichnete Rose beide Ämter als unvereinbar. Sie müsse als Dezernentin mitunter auch Positionen der Verwaltung vertreten, die nicht der Linie der Partei entsprechen. Sie verfolge aber auch als Dezernentin linke Ziele und werde im Rathaus für ihre Positionen werben. Dem Kreisvorstand ihrer Partei bleibt Rose erhalten.

Welche Akzente die pensionierte Lehrerin Degner im Kreisverband setzen will, blieb zunächst offen. In ihrer Vorstellungsrede ging sie vor allem auf bundes- und weltpolitische Themen ein. Die Landtagsabgeordnete Gerrit Große hob Degners kommunalpolitische Erfahrung und „klaren Ansagen“ hervor. Sie passe gut zu Rossius, den Große als „jung und wild“ charakterisierte.