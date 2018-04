Matthias Henke

Gransee/Zehdenick Einen Brück­entag legen auch die Mitarbeiterinnen der Bibliotheken in Gransee und Zehdenick am kommenden Montag, 30. April, ein. Die Einrichtungen bleiben daher geschlossen. Wer Bücher ausleihen oder zurückgeben will, kann dies also erst wieder am Donnerstag tun, da mittwochs beide Bibliotheken ganz regulär geschlossen sind.