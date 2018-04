Gordon Hoffmann leitet CDU-Wahlkampfzentrale

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Die Brandenburger CDU stellt sich für das Superwahljahr 2019 personell neu auf. Der Landtagsabgeordnete Gordon Hoffmann übernimmt den Posten des Landesgeschäftsführers und wird damit auch die Wahlkampfzentrale der Christdemokraten leiten. Über diesen Schritt informierte die Parteispitze um Landeschef Ingo Senftleben am Freitag.

Am Abend beschloss zudem der Landesvorstand, dass nach der Landtagswahl die derzeit knapp 6000 Parteimitglieder über eine eventuelle Regierungsbeteilung der CDU und den entsprechenden Koalitionsvertrag entscheiden werden. „Alle sollen darüber mitbestimmen können“, sagte Senftleben. Es gehe abhängig vom Wahlergebnis um die Frage, ob und mit wem die Christdemokraten Regierungsverantwortung übernehmen.

Die Personalie Hoffmann kommt anderthalb Jahre vor der Landtagswahl nicht nur vom Zeitpunkt her überraschend. Senftleben begründete diesen frühen Schritt damit, dass noch viel Arbeit vor der Partei liege, wenn sie Kommunalwahl, Europawahl und Landtagswahl erfolgreich gestalten wolle. „Wir brauchen neue Impulse.“ Deshalb habe man sich von Philip Gursch getrennt, der die Geschäfte seit Anfang 2015 führte. Mit Gordon Hoffmann setze man auf einen Politiker, der aus eigener Erfahrung als Kandidat weiß, wie Wahlkampf funktioniert, sagte Senftleben.

Hoffmann sei ein Teamplayer und ein anerkannter Fachpolitiker, betonte der Parteichef. Der neue Landesgeschäftsführer werde eng mit Generalsekretär Steeven Bretz zusammenarbeiten. Bretz betonte, dass es in der Geschichte der Brandenburger CDU das erste Mal sei, dass ein Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter zusätzlich das Amt des Landesgeschäftsführers übernehme. „Wir zeigen damit, dass wir es ernst meinen“, sagte der Generalsekretär mit Blick auf das Wahljahr 2019.

Hoffmann werde bildungspolitischer Sprecher der Fraktion bleiben, aber die Leitung des Arbeitskreises Bildung und Kultur an die Abgeordnete Kristy Augustin abgeben. Bretz ergänzte, dass fortan er selbst und Hoffmann eine Aufwandsentschädigung für ihre Parteiämter bekommen werden. Zur Höhe sagte er, dass beide insgesamt weniger Geld bekommen als der bisherige hauptamtliche Landesgeschäftsführer. Der parteiübergreifend für seine lockere Art geschätzte Gordon Hoffmann sagte am Freitag, dass sein Vater Tanzmusiker gewesen sei und er als Sohn in der Zeit ein gutes Gespür für Leute erworben habe. Davon werde er in seinem neuen Amt profitieren, auf das er sich sehr freue, auch wenn es ihm viel Arbeit bescheren werde. Der 39-Jährige aus Wittenberge (Prignitz) ist gelernter Erzieher und hat als Sozialpädagoge gearbeitet. Seit 2004 ist er CDU-Mitglied, seit 2009 gehört er dem Landtag an und ist CDU-Kreischef in der Prignitz.