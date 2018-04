Der kleine Pieks und die Masern

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Die sogenannten Kinderkrankheiten sind für den Körper alles andere als ein Kinderspiel. So können selbst Masern tödlich verlaufen oder bleibende Schäden hinterlassen. Experten raten dringend zum Impfen, das heutzutage sicher und zumeist gut verträglich sei. Doch die Impfquote reicht nicht aus, um Masernausbrüche zu verhindern.

Die Masern sollten längst ausgerottet sein. Zweimal schon. Die Weltgesundheitsorganisation hatte sich zunächst das Jahr 2010 als Ziel gesetzt, dann 2015. Die Brüsseler Kommission aber hat gerade anlässlich der europäischen Impfwoche, die am Sonntag endet, beklagt, dass in der EU innerhalb von zwölf Monaten fast 15 000 Fälle von Masern gemeldet worden seien. Allein in Deutschland gab es 2017 bundesweit 929 Erkrankungen, 2016 waren es 325 gewesen. Im ersten Quartal 2018 wurden im Robert-Koch-Institut in Berlin bereits 92 Infektionen registriert. Und Institutspräsident Lothar H. Wieler warnt davor, die Infektion zu verharmlosen. „Etwa ein Viertel der gemeldeten Fälle muss im Krankenhaus behandelt werden. Wir sehen im Durchschnitt drei bis sieben Todesfälle im Jahr aufgrund von Masern oder der Masernfolgeerkrankung SSPE.“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wählt denn auch deutliche Worte: Es sei „verantwortungslos, Kinder nicht gegen Masern impfen zu lassen oder eigene Impflücken hinzunehmen“. Um die Viruserkrankung auszurotten brauche man eine Impfquote von 95 Prozent für die zweite Impfung. Derzeit sind es laut RKI 92,9 Prozent. Ärzte, Schulen, Kitas, Betriebe, Behörden und die Eltern müssten noch besser zusammenarbeiten, fordert Spahn. „Niemand muss heute noch an Masern erkranken oder gar sterben.“

Die 95 Prozent gelten als wichtig für die sogenannte Herdenimmunität. Wer sich nicht anstecken kann, verhindert, dass sich ein Erreger ausbreitet und die trifft, die ungeimpft geblieben sind – weil sie als Babys noch zu klein oder etwa als Senior zu geschwächt sind. Die Herdenimmunität setzt laut Experten gerade bei Masern erst ein, wenn 95 Prozent der Bevölkerung beide Spritzen bekommen haben.

Und auch Bundesärztekammer-Präsident Frank Ulrich betont: „Bei hohen Durchimpfungsraten ist es möglich, einzelne Krankheitserreger regional und sogar weltweit zu eliminieren. Leider ist diese Botschaft noch immer nicht bei allen Bürgerinnen und Bürgern angekommen.“ Für Impfgegner wie den Herausgeber der Zeitschrift Impfreport, Hans Tolzin, sind solche Äußerungen Ausdruck eines „allgemeinen Impf-Mobbings“, das sich Jahr um Jahr verschärfe. Die Gesundheitsbehörden würden die Risiken etwa von Masern, Grippe oder Tetanus aufbauschen, „um damit das Impfbewusstsein in der Bevölkerung zu steigern“. Er überlege deshalb, ob nicht eine impfkritische Partei für die Wahl des Europaparlaments antreten solle, wo nicht die Fünf-Prozent-Klausel gilt. Sein Ziel: Weitere Impfpflichten in der EU, insbesondere in Deutschland, zu verhindern. Denn gerade die Masern haben dazu geführt, dass in Frankreich seit diesem Jahr eine Impfpflicht für Masern und zehn weitere Krankheiten besteht. Aber auch in Italien, Tschechien und Ungarn ist die Impfung gegen Masern vom Gesetzgeber vorgeschrieben. So wie das auch in der DDR der Fall war – wo es insgesamt 17 Pflichtimpfungen gab. Weshalb ältere Ostdeutsche noch immer aufgeschlossener für das Impfen sind.

Für RKI-Präsident Lothar H. Wieler ist die Einführung einer Impfpflicht aber kontraproduktiv. Stattdessen seien Informationskampagnen und aufsuchende Impfangebote „dringend erforderlich“. Denn die maßgebliche Ursache der letzten Masern-Ausbrüche seien die großen Impflücken bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gewesen. „Nach Ergebnissen einer RKI-Studie sind bei den 18- bis 44-Jährigen mehr als 40 Prozent nicht gegen Masern geimpft“, erklärt Wieler. Diese Altersgruppe werde aber bei Forderungen für eine Impfpflicht nie erwähnt.

Dagegen hält Ärzte-Präsident Montgomery eine Impfpflicht „aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht für absolut sinnvoll, aber gesellschaftspolitisch für schwer durchsetzbar“. Zumindest solle es aber so sein, dass ein Kind nur in eine Kita gehen dürfe, wenn alle empfohlenen Impfungen erfolgt seien. „Der Nachweis einer ärztlichen Impfberatung vor Aufnahme eines Kindes in eine Kita ist nicht ausreichend“, so der BÄK-Präsident. Seit 2015 nämlich sollen Eltern beim Kita-Eintritt ihres Kindes eine Impfberatung nachweisen. Was nicht heißt, dass auch geimpft wurde oder wird.

Eine andere Idee hat Andrew Ullmann, Obmann der Freien Demokraten im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Der Facharzt sowie Professor für Infektiologie an der Universitätsklinik Würzburg plädiert für eine regionale Impfpflicht. Die Masernausbrüche – „wir sind da 2017 dramatisch rückfällig geworden“ – seien auf bestimmte Regionen konzentriert gewesen, etwa in Berlin und Nordrhein-Westfalen. Das liege daran, dass dort die Herdenimmunität nicht gegeben sei. Mit einer Gesetzesänderung könne man die Voraussetzung dafür schaffen, dass in einer Stadt mit einer etwa niedrigen Masern-Impfquote Eltern zum Gesundheitsamt zur Aufklärung und letztlich auch zum Impfen kommen müssten.

Dass in bestimmten bildungsbürgerlichen Milieus das Impfen verdammt werde und man stattdessen sogenannte Masernpartys veranstalte, wo Eltern bewusst gesunde mit kranken Kindern zusammenbringen, damit es zu einer natürlichen Immunisierung komme, ist für Ullmann „unmittelbare Körperverletzung“, die sogar tödlich ausgehen könne. Impfgegner agierten „emotional, nicht rational“. Dass ausgerechnet die liberale FDP auf ihrem Parteitag 2017 für eine Impfpflicht gestimmt hat, erklärt Andrew Ullmann damit, dass es nicht nur um den Einzelnen gehe. „Es geht um Verantwortung für die gesamte Bevölkerung.“