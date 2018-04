Ausflügler lassen Kassen klingeln

Schmeckt lecker: So das Fazit von Wolfgang Schalow und Manfred Nickel (r.) am Stand von Antje Kierstein, die Veganes anbot. © Foto: Johann Müller

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Zum ersten Mal haben sich Anbieter und Partner der Touristikbranche aus und um Seelow zum einen Tourismustag getroffen. Im Kulturhaus ging es um die Bündelung von Aktivitäten und Angeboten, um mehr Ausflügler in die Region zu locken.

Vegane Leberwurst als Aufstrich? Wolfgang Schalow aus Marxdorf und Manfred Nickel aus Letschin kosten die Schnittchen, die Antje Kierstein anbietet. Sie hat noch andere Aufstriche parat, dazu einen Salat mit Nesseln und speziellem Dressing. „Auch der Veganer will abwechslungsreiche Kost“, sagt die Heilpraktikerin. Und nicht nur Veganer, auch der Durchschnittsverbraucher suche heute bewusst nach neuen Geschmacksvarianten.

Mitglieder des einladenden Vereins Oderbruch und Lebuser Land haben im großen Saal des Kulturhauses ein Frühstück der besonderen Art aufgebaut. Brötchen werden ebenso angeboten wie selbstgemachte Marmeladen und Aufstriche, Quarkvariationen oder selbst gebackener Kuchen der Vereinsmitglieder. Wiesenkeramik, Spinnerin, Hölschebure, Korbmacherarbeiten, Infostände. Die Palette ist breit und selten so kompakt zu erleben.

„Der Tourismus ist längst ein starker Wirtschaftsfaktor geworden“, macht Ellen Rußig, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Oderland-Spree-Seengebiet deutlich. Dafür stünden die 840 Millionen Euro Wertschöpfung im zurückliegenden Jahr. 2,1 Millionen Übernachtungen seien registriert worden. „Die Hälfte der Wertschöpfung erfolgt jedoch über Tagestouristen“, betont sie. Das Oderbruch sei eine vor allem von Berlinern stark nachgefragte Region. Als A und O zeige sich mittlerweile das Marketing. Ausflügler würden heute auf App- und Online-Information setzen. Vieles funktioniere nicht mehr wie vor 20 Jahren. Deshalb sei eine gute Vernetzung sowie eine ständige Qualifizierung – auch zu veränderten rechtlichen Bedingungen – unerlässlich. Der Dachverband, in dem neben einzelnen Kommunen und Institutionen auch die Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree sowie die Stadt Frankfurt Mitglied sind, biete Unterstützung und Hilfe. „Per Stick können wir Übernachtungsanbietern eine digitale Gästemappe liefern“, nennt sie ein Beispiel. „In jedem Flachbildschirm kann die aufgerufen werden, können sich Gäste informieren, was vor Ort und im Umkreis geboten wird.“ Wichtig sei zudem die Aufnahme von Leistungsanbietern in Datenbanken, auf die über weiter führende Netzwerke und Kanäle ein breit gefächerter Zugriff möglich ist.

„Es gibt noch viele Reserven“, sieht es auch Seelows Bürgermeister Jörg Schröder, zugleich Vorsitzender des Vereins Tourist-Information Oderbruch und Lebuser Land. „Urlauber und Ausflügler suchen hier Entspannung, aber auch Erlebnisse“, sagt er. Kleine Anbieter könnten kein Gesamtpaket bieten. Deshalb werde eine Vernetzung immer wichtiger. Nicht jeder müsse alles vorhalten. „Aber wir müssen weiter Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten, die gezielt Gäste locken“, sagt Schröder. Auch bezüglich des gastronomischen Angebots sowie des Ausbaus von Bauernhöfen sehe er noch Reserven.

Andreas Schmidt, Geschäftsführer der LAG Oderland mit Sitz in Wriezen, verweist auf Erleichterungen gerade bezüglich der Umnutzung alter Wirtschaften. Die LAG fördert in den Bereichen regionale Wirtschaft, touristische Infrastruktur und kulturelles Erbe Vorhaben. Bei Bauernhöfen habe es lange baurechtliche Probleme wegen der nötigen Umnutzungsgenehmigung gegeben. Man sei auf gutem Weg, hier Restriktionen zu lockern. Schmidt macht Leistungsanbietern Mut, Anträge zu stellen und sich finanzielle Hilfe sichern. Die reiche von 45 bis 75 Prozent der Kosten, maximal 200 000 Euro. 28,5 Millionen Euro stehen in der aktuellen Förderperiode (2014 bis 2020) zur Verfügung. „40 Prozent fließen in touristische Vorhaben“, so Schmidt. Der Betreffende müsse allerdings einen recht bürokratischen Aufwand betreiben, räumt er ein. Der habe sich mittlerweile verdoppelt. Den Vorträgen folgen Workshops, in denen sich die Anbieter zu Fragen und künftigen Aufgaben verständigen.