Impressionen aus dem Naturpark

Menz „Licht im Wald“ ist der Titel der neuen Fotoausstellung, die ab 4. Mai in der Regionalwerkstatt am Menzer Friedensplatz zu sehen ist. Zu sehen sind Aufnahmen von Michael Zauft. Zauft ist gebürtiger Neuruppiner und in der Region aufgewachsen. Der Landschaft des Naturparkes mit ihren Wäldern, Mooren, Heiden, Seen und Bächen konnte er nie wirklich entfliehen und ist ihr eng verbunden. Heute arbeitet er bei der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg. Die Vernissage am Freitag, 4. Mai, beginnt um 18 Uhr. Bis 1. Juli ist die Ausstellung zu sehen.