Neues Laufangebot im Schlosspark

Laufen und walken im Schlosspark: Der Spargellauf zieht seit Jahren viele Teilnehmer an. Nun soll in Oranienburg ein Lauftreff installiert werden, bei dem es keine vorgegebene Strecke und Zeitmessung geben wird. Initiator ist der Familiensportverein Oberhavel. © Foto: Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Der Familiensportverein Oberhavel hat sich im Freizeit - und Breitensport einen Namen gemacht. Hockey, Futsal, Drums Alive: Die Palette der Angebote ist riesig – und wird nun um einen Lauftreff erweitert.

Dieser erlebt am nächsten Sonntag, 6. Mai, seine Premiere. Läufer, Walker und Geher haben die Möglichkeit, im Oranienburger Schlosspark ab 10 Uhr zwei Stunden lang ihre Runden zu drehen. Und das kostenlos. Die Streckenlänge wird nicht vorgegeben, eine Zeitmessung gibt es nicht. „Es ist kein Wettkampflauf“, betont Jens-Uwe Grande (Foto).

Die Idee hatte der Vereinsvorsitzende schon vor langer Zeit. „So banal es auch klingen mag, aber jeder größere Verein sollte einen Lauf anbieten“, sagt er zu den Motiven. Der Austragungsort war schnell gefunden. „Der Schlosspark bot sich einfach an.“ Auf dem historischen Areal hatte es über Jahrzehnte einen sonntäglichen Lauftreff gegeben. Ini-tiator war Karl-Heinz Pallaske. Im Zuge der Landesgartenschau 2009 schlief die Veranstaltung ein. „Wir dachten uns, es wäre eine coole Idee, den Lauftreff neu zu beleben“, so Grande. Viele Menschen würden in ihrer Freizeit laufen. „Darum können wir sicher viele Leute für die Idee begeistern. Laufen und Walken in der Gemeinschaft macht Spaß. Wir wollen ganz sachte groß werden. Mal schauen, was sich daraus entwickelt.“

Dass es parallel zur Premiere bei bei dem Wettkampf „Kremmen läuft“ um Punkte im EMB-Cup geht, stört Jens-Uwe Grande nicht. „Wir haben einen anderen Ansatz als die Veranstalter der Cup-Läufe.“ Es gehe nicht darum, die aktiven Wettkampfläufer nach Oranienburg zu locken. „Wenn die kommen, freuen wir uns natürlich.“ Ansprechen wollen die Veranstalter in erster Linie „alle, die sonntags zwei Stunden Sport machen wollen“. Ziel sei es, einen Anstoß zum regelmäßigen Sport zu geben. „Wenn die Leute zur Bewegung angeregt werden, hätten wir eine Menge erreicht.“

Auf dem Schlosspark-Gelände gibt es für die Teilnehmer (die sich im Vorfeld nicht anmelden müssen) bei der Streckenführung keine Grenzen. „Es gibt eine große Schleife über 2,2 Kilometer und eine knapp 1 000-Meter-Runde“, so Grande. Jeder könne sich die Strecke auf den Wegen aber so wählen, wie er will. Start ist am Historischen Portal. Dort wird ein Zelt aufgebaut, wo sich die Starter umziehen können.