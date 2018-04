Polizei sucht Besitzer von Fahrrädern

Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Die Polizei sucht derzeit die rechtmäßigen Besitzer von Fahrrädern, die on Langfingern entwendet worden waren. Am 17. April hatten die Sicherheitskräfte in der Brückenstraße von Petershagen vier mutmaßliche Fahrraddiebe gestellt und vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Nunmehr sind die Kriminalisten auf der Suche nach den Eigentümern der Räder. Nach Polizeiangaben handelt es sich um ein Damenrad der Marke Pegasus, ein Damenrad mit der Aufschrift Redy Shopperein Damenrad Diamant Achat sowie ein Trekkingrad Winora. Bilder sind auf der Internetseite der MOZ zu finden. Wer sein Fahrrad darauf erkennt, wird gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion in Strausberg in Verbindung zu setzen. Für die Herausgabe ist ein Eigentumsnachweis erforderlich, stellte die Polizei klar.

Kontakt: Tel. 03341 3300; Bilder unter www.moz.de