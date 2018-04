Wiedergeburt als Kletterhalle

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Erst Fabrik, dann Disko und bald Kletterhalle. Das ehemalige A-Werk im Rofin-Park steht kurz vor einer Rundumerneuerung und soll künftig zum Bouldern einladen. Ausgedacht hat sich das jemand, der als Kletterer in der Region kein Unbekannter ist.

Sobald der Mietvertrag in Kraft tritt, wird das Gebäude entkernt. „Die Halle wird einen komplett neuen Charakter bekommen“, sagt Sven Unger übers Backsteinhaus mit der Nummer 48 im Rofin-Park. Der 47-Jährige ist auch Betreiber des Kletterwaldes Schorfheide, gleich am Eingang zum Wildpark in Groß Schönebeck, der trotz des neuen Projekts in Eberswalde weiterhin bestehen bleibt. Denn das Angebot in der alten Industriehalle unterscheidet sich deutlich von dem in der Nachbargemeinde. In der Barnimer Kreisstadt wird nach erfolgreichem Umbau gebouldert. Die Gäste des Objekts steigen die bis zu 4,5 Meter hohen Wände ohne Seil empor. Um Stürze abzufangen, wird der gesamte Boden mit einer etwa 30 Zentimeter dicken Matte ausgelegt sein.

Sven Unger und sein Geschäftspartner York Krüger springen damit auf einen Trend auf, der im Breitensport seit einigen Jahren immer populärer wird. „Und ab 2020 ist Bouldern sogar olympisch“, fügt der Klettertrainer hinzu. Für die Eberswalder Region wird die Kletterhalle ein Alleinstellungsmerkmal sein. In Berlin gebe es, so Unger, bestimmt schon über zehn. Orientiert man sich Richtung Norden, sei die nächste Möglichkeit, in der geplanten Größenordnung zu bouldern, erst wieder in Rostock zu finden.

Seit anderthalb Jahren, berichtet der Unternehmer, habe er in Eberswalde nach geeigneten Räumlichkeiten gesucht und sich mehrere Objekte angesehen. Erst im Rofin-Park wurde er fündig. Das freut auch Vermieterin Sarah Polzer-Storek. „Ein echter Glücksgriff. Auf genau so eine Nutzung haben wir gewartet“, sagt sie.

Bis Anfang der 1990er wurden in der Halle des Rohrleitungsbaus Rohre gebogen. Anschließend zog eine Großraumdiskothek ein. Schon seit 2013 aber wird im A-Werk nicht mehr getanzt. Seitdem dient das Gebäude als Lager und wartet nun auf seine Wiederbelebung.

Aus Sicht des künftigen Betreibers ist der Bau für seine Zwecke ideal. Ab Juni darf er rein und mit den Arbeiten loslegen. Danach soll das Innere des Hauses mit einer Gesamtfläche von 1200 Quadratmetern nicht wiederzuerkennen sein. Es wird heller im Gebäude. Nichts soll mehr an die alte Nutzung erinnern. Heizung, Lüftung, Lichtsystem und Sanitärbereich – alles wird saniert. Das gilt auch für den Gastronomiebereich gleich links am Eingang der Halle.

Im Großraum selbst kann dann auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern geklettert werden. Auf zwei Etagen. Denn die Halle verfügt über eine Galerie – einen Balkon, der die gesamte Grundfläche des geräumigen Inneren umläuft, was diesem aus Sven Ungers Sicht einen besonderen Charme verleiht. In der Mitte des Raums stellt sich der künftige Mieter einen Kletterpilz vor.

Eine halbe Million Euro, verrät Unger, werden nötig sein, um die Halle 48 zum Kletterparadies zu machen. Der Investor hofft auf Fördermittel. Bis alles fertig ist, wird es aber noch dauern. Die Eröffnung ist im Laufe des nächsten Jahres geplant.