Bernauer Renngeschichte lebt auf

Bernau (MOZ) Mit einem großen Fest wird am 1. September an ein beeindruckendes Jubiläum erinnert: Der Verein MC Bernauer Schleife feiert sein 60. Jubiläum. Mit Unterstützung des Born to be Wild MC, Chapter Wild East, wird an diesem Tag an legendäre Bernauer Renngeschichte erinnert.

Zwölf Gründungsmitglieder kamen am 12. April 1958 im Bernauer Lokal „Lindenhof“ zusammen. Die benzinverrückten Enthusiasten gründeten den Motor-Sport-Club Bernau, um fortan als Veranstalter der legendären Rennen zu fungieren. Bereits sieben Jahre zuvor, im Juli 1951, absolvierten Motorsportler die erste Trainingsfahrt auf der Rennstrecke, die seit Mai 1952 regelmäßig befahren wurde. „Der Rennsport war damals absolut populär. Innerhalb von ein zwei Jahren wuchs der Verein auf 120 Mitglieder an“, erinnert heute Dirk Stannek, der seit 1991als Vorsitzender des MC Bernauer Schleife Verantwortung trägt.

Das Jubiläum geht ihm nicht nur deshalb unter die Haut. Seine eigene Entwicklung als Motorsportler nahm damals ihren Anfang. „Ich war ja selbst live dabei. 1973 saß ich als sechsjähriger Junge im Sprecherturm. Und wenn vor dem Start zum Rennen ein heiß gemachter Wartburg die Einführungsrunde drehte, dann hab ich die rote Fahne aus dem Schiebedach rausgehalten. Alle Rennfahrer wussten dann, gleich geht es los“, erzählt Stannek, der im Blumenhag 28 eine Zweiradwerkstatt betreibt.

Ein gutes Stück dieser ruhmreichen Geschichte will die große Party am 1. September ab 10 Uhr in Erinnerung rufen. „Unsere Gäste werden Rennluft atmen“, verspricht Stannek, der bei der Vorbereitung des Tages eng mit dem Bernauer Chapter des Born to be Wild MC (BtbW) zusammenarbeitet. Die Rocker hatten bei ihren Veranstaltungen in den vergangenen Jahren mehrfach an die traditionsreiche Bernauer Renngeschichte erinnert und beispielsweise im Stadtpark einen Gedenkstein für die drei Opfer eines Rennunfalls aus dem Jahr 1954 eingeweiht.

Auf dem Gelände der Barnimer Verkehrswacht lebt nun am 1. September zum Vereinsjubiläum die Erinnerung erneut auf. Freuen können sich die Gäste auf die Begegnung mit originalen Rennfahrzeugen - Autos und Motorräder von damals und von heute werden zu sehen sein. Zudem sind Vertreter dieser wilden Zeit persönlich dabei. Namen wie Erich Saal, Siegfried Scholz oder Dieter Ziemer sind den Motorsportverrückten bestens bekannt. Sie und weitere alte Kämpen wurden ebenfalls eingeladen. Der Jawa-Club aus dem uckermärkischen Prenzlau demonstriert den Besuchern bei mehreren Showrennen die Atmosphäre vergangener Tage, als die Absperrungen noch aus Strohballen bestanden und jeder Besucher die Rennfahrer direkt ansprechen konnte. Vorführungen aus dem Bereich Super-Moto und dem Straßenrennsport werden die Technik-Abteilung des Tages ergänzen. Ebenso sind Cross-Vorführungen bereits fest eingeplant. Außerdem bereitet der MC Bernauer Schleife eine große Ausstellung zur Vereinsgeschichte vor.

Beim BtbW MC steht ohnehin das gemeinsame Motorradfahren im Vordergrund, darum wird es am 1. September auch um die traditionsreiche Marke Harley-Davidson gehen. Die Member werden ihre Maschinen ausstellen, und auch beim abendlichen Konzert einer hochklassigen Rockabilly Band könnten die schweren Zweiräder vor der Bühne stehen.

Der Bernauer Bürgermeister André Stahl hat den Veranstaltern übrigens eine mittlere dreistellige finanzielle Unterstützung aus seinem Verfügungsfonds zugesagt. Wenn sich am 1. Mai die Simson- und IFA-Freunde auf dem Gelände der Barnimer Verkehrswacht treffen, werden die Gäste bereits auf die Plakate zur großen Geburtstagsparty am 1. September stoßen.