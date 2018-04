Da waren es nur noch sieben

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Sie war mit großer Spannung erwartet worden: die Erklärung des Bürgermeisters zum Finowkanal. Wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Diese Frage scheint so offen wie die Schleusentore. Friedhelm Boginski bekannte: „Die Unsicherheit wächst.“

Alles und alle schauen auf Eberswalde. Die Kreisstadt ist nicht nur der größte Anrainer. Eberswalde stellt mit Bürgermeister Boginski, zugleich Vorsitzender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Region Finowkanal, auch den Verhandlungsführer für die Gespräche mit dem Bund. Eigentlich sollte am Donnerstag die Absichtserklärung zur Übernahme der Schleusen im Parlament verabschiedet werden.

Doch: Die Welt ist nicht mehr dieselbe. Mit dem Beschluss des Gemeinderates Schorfheide, zwar die Erklärung zu unterzeichnen, aber einem zu gründenden Zweckverband unter den aktuellen Bedingungen nicht beizutreten, habe sich alles verändert, befand Boginski. Es sei „eine völlig neue Situation“ entstanden. Nach Marienwer-der gehe die zweite Kommune von Bord. Und zwar nicht irgendeine. Sondern der zweitgrößte Zahler. Entsprechend der Einwohnerschaft hält Schorfheide zwölf Prozent am „Unternehmen“. Was bedeutet: Die Gemeinde hätte, bliebe es beim derzeitigen Schlüssel, zwölf Prozent aller Kosten zu tragen. Da musste die Kommune passen.

Mit Blick auf den Ausstieg Schorfheides, wodurch sich die Zahl der aktiven Mitstreiter auf sieben reduziert, räumte Boginski ein: „Die Unsicherheit unter den Mitgliedern wächst.“ Denn die finanzielle Not der anderen Kommunen sei bekanntlich noch größer. Es stehe zu befürchten, dass weitere Gemeinden Schorfheide folgen. Bislang sei man in der KAG immer von „einstimmigen Beschlüssen“ ausgegangen. Wie also weiter? Zum einen habe er den Bund über die jüngsten Entwicklungen informiert. Ein Gespräch sei vereinbart. Zum anderen wolle er eine Mitgliederversammlung der KAG einberufen, um die aktuelle Lage zu erörtern.

In Bezug auf Eberswalde selbst habe er die Fraktionschefs für den 15. Mai zu einer Beratung eingeladen. Das Verwaltungsdezernat mit der Kämmerei wiederum sei beauftragt, die finanziellen Konsequenzen zu ermitteln. Denn die zentrale Frage sei: „Können wir uns das leisten?“ Kann sich Eberswalde die „normalen“ Beiträge leisten, und könnte Eberswalde höhere Kosten stemmen, die durch den Ausfall Schorfheides entstünden? Zudem seien die übrigen Ämter im Rathaus gebeten worden, die „sonstigen“ Herausforderungen der Zukunft zu skizzieren.

Trotz der Eindringlichkeit der Worte, einige Abgeordnete schüttelten ungläubig den Kopf. „Ich verstehe das nicht“, machte Lutz Landmann (SPD) seinem Ärger Luft. Die Frage nach den finanziellen Konsequenzen habe er schon 2017 gestellt. Und zwar „permanent“. An dem Punkt hätten „wir schon vor sechs Monaten sein können“, empörte er sich und setzte hinzu: „Ich befürchte, dass wir vor der Sommerpause zu keiner Entscheidung mehr kommen.“ Wann, so hakte er nach, „werden wir das Zahlenmaterial endlich erhalten?“ Auch Carsten Zinn (Unabhängiges Wählerbündnis) sowie Jürgen Wolff (Linke) wollten dies wissen. Dezernentin Petra Stibane sprach von „sehr aufwendigen Ermittlungen“, weshalb sie jetzt keinen Termin nennen könne. Näheres wolle sie vor dem Hauptausschuss im Mai erklären. „Auch uns liegt der Umsetzungsplan mit dem Zahlenwerk erst seit 16. März vor“, warb sie um Verständnis und ergänzte: Dass die beauftragte Kanzlei keinerlei Abschreibungen berücksichtigt hat, habe sie mit „großem Erstaunen“ registriert. Fakt sei: „Die Zahlen werden nicht kleiner.“ Im günstigsten Fall hätte die Stadt 18 Millionen Euro bis 2030 zu zahlen.

In der Einwohnerfragestunde hatten Albrecht Triller und Bernd Pomraenke vom Bündnis für ein demokratisches Eberswalde zuvor erneut den Verbleib des Kanals als technisches Denkmal beim Bund angemahnt. „Wir rufen Sie auf, unseren gemeinsamen Traum vom Erhalt des Kleinods Finowkanal durch klare Forderungen an den Bund zu verwirklichen, statt mit Selbstüberschätzung und übersteigerter Risikobereitschaft eine Chance für die Entwicklung der Region kaputt zu machen.“