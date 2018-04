Sorgen um Verwaltungskosten

Siegmar Trenkler

Wuthenow (MOZ) Die neue Fassung der Neuruppiner Friedhofsgebührensatzung soll am Montag, 7. Mai, von den Stadtverordneten verabschiedet werden. Zuvor aber scheint es noch einigen Klärungsbedarf zu geben. Dieser offenbarte sich in dieser Woche bei der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. „Die Neukalkulation ist nicht zukunftsweisend“, hatte Ausschussmitglied Siegfried Wittkopf (Linke) dort beklagt. Angesichts der stetig steigenden Kosten brauche es aber genau diese Ideen für die Zukunft. „Sonst haben wir bald 2 000 Euro für eine normale Beerdigung.“ Das wiederum könnte dazu führen, dass weniger Menschen ihre Verstorbenen in Neuruppin beerdigen lassen, sondern stattdessen auf andere Orte ausweichen. In der aktuellen Kalkulation gehe es nicht um eine Strategie für die Zukunft, stellte Bauamtsleiterin Marga Reinus klar. Einen Bestattungstourismus, weg aus der Fontanestadt, gebe es aktuell auch nicht wirklich. So stünden in den Ortsteilen 128 Sterbefälle 214 Bestattungen gegenüber.

Laut Wuthenows Ortsvorsteher Axel Noelte gibt es derweil noch zwei andere Probleme. Zum einen sind da die Kosten, die die Stadt für die Verwaltung der Friedhöfe ansetzt. Zum anderen sieht er Probleme in der Begründung der Stadt für die Höhe der Nutzungsgebühr für die Trauerhallen. „Zuerst wurde gesagt, dass das wegen der Heizkosten für die Trauerhallen kommt. Alt Ruppin ist aber die einzige Halle mit einer Heizung“, erklärt Noelte. Fünf Euro werden für die Nutzung der Hallen erhoben. Für Noelte stimmt das nicht mit dem Verbrauch überein, und er macht folgende Rechnung auf. „Bei uns gibt es nur Strom in der Halle. Das sind bei 30 Cent pro Kilowattstunde 15 Kilowattstunden. Wir machen aber keine Bestattung unter Flutlicht“, so Noelte. Reinus hatte als Reaktion auf seine Zweifel argumentiert, dass der Preis auch durch die Grundgebühren für Strom zustande komme. „Das geht doch nur, wenn es für jede Trauerhalle eine eigene Grundgebühr gibt“, glaubt Noelte. „Wenn wir aber 20 Euro Grundgebühr haben und nur Strom für einen Euro nutzen, müssen wir mit dem Anbieter neu verhandeln.“

Problematisch sieht Noelte auch die Ansetzung der Verwaltungs-Kosten. „Es ist nicht klar definierbar, wie lange ein Sachbearbeiter braucht, um sich um die Friedhöfe zu kümmern. Wir müssen also aufpassen, dass es bei der Festlegung der kalkulatorischen Kosten nicht ins Uferlose wächst.“ Denn andere Kosten ließen sich senken, etwa, indem der Rasen seltener geschnitten würde. Bei den Personal- und Sachkosten der Verwaltung sei das nicht möglich – auch wegen der jüngsten Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst. „Die Steigerung ist richtig, aber wir müssen dann an anderer Stelle aufpassen“, so Noelte.(zig)