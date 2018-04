Alle unter einem Dach

Daniela Windolff

Die Freie Schule kann bald mit der Sanierung des leerstehenden denkmalgeschützten Gebäudeteils in der Kirchgasse 3 beginnen. Hier soll die Oberschule mit einziehen und den historischen Schulstandort wieder komplett beleben.

Es wird eng auf dem Schulhof, wenn alle da sind. Wenn die Kleinen auf dem Kletterturm tollen, die Großen Einrad fahren oder alle gemeinsam das große neue Schachbrett aufbauen wollen, das die 10. Klasse für die Grundschule gebaut hat. Künftig sollen hier am ältesten Schulstandort der Stadt wieder Kinder und Jugendliche von der 1. bis zur 10. Klasse gemeinsam unter einem Dach lernen. Dafür will der Schulträgerverein den leerstehenden Gebäudeteil Kirchgasse 3 sanieren und wieder als Schule nutzen.

Die 2001 gegründete Freie Schule Angermünde hatte 2004 das Gebäude der früheren Puschkinschule Kirchgasse 2 gekauft und für ihre Grundschule mit Vorschule umgebaut. So konnte zumindest eine Hälfte des zweiteiligen Gebäudeensembles wieder belebt werden. Der linke Flügel Kirchgasse 3 wurde zugemauert. Seit der Gründung der Freien Oberschule 2006 bemüht sich der Trägerverein intensiv um Finanzierungs- und Förderquellen, um diesen denkmalgeschützten Gebäudeteil wieder als Schulstandort nutzbar zu machen und zugleich ein historisches Ensemble am Kirchplatz zu retten. In den Sanierungsplan der Stadt Angermünde wurde dieses Objekt nicht aufgenommen, weshalb auch keine Fördermittel aus dem Programm städtebaulichen Denkmalschutzes fließen. Doch jetzt haben sich endlich andere Förderquellen aufgetan, um das Gebäude sanieren und wieder zu einem gemeinsamen Schulhaus zusammenführen zu können. Für die Kirchgasse 3 stehen rund 2,5 Millionen Euro Förderung aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb des Landes zur Verfügung, der aus EU-Fonds gespeist wird. Für das Gebäude der Grundschule am Kirchplatz 2 erhielt der Schulträger Leader-Fördermittel für die Sanierung von Dach und Fassade. „Jetzt haben wir die komplette Finanzierung zusammen und können beginnen“, freut sich Axel Kahlhorn, geschäftsführender Vorstand. Vier Millionen Euro werden investiert, davon sind 3 Millionen Fördermittel, eine Million muss der Verein über ein Darlehen finanzieren. Geplant ist, beide Teile wieder durchgängig zu machen und nach hinten um einen Anbau für Treppenhaus mit Fahrstuhl zu vergrößern. Auch die Raumschnitte werden verändert, um Platz und Barrierefreiheit zu gewinnen. Caféteria und Küche ziehen ins Erdgeschoss des Nachbarhauses um. Lehrerzimmer und Verwaltung erhalten im Dachgeschoss Platz. Perspektivisch wird die Oberschule, die jetzt in einem separaten Gebäude in der Seestraße untergebracht ist, in das Gebäude mit einziehen, sodass eine zehnklassige inklusive Ganztagsschule mit Vorschule und Hort unter einem Dach beste Bedingungen für gemeinsames Lernen bietet. Auch der Schulhof soll vergrößert werden. Da stehe man in engem Kontakt mit der Stadt.