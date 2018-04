Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Warum entscheiden sich Menschen für oder gegen eine Impfung? Darüber forscht Cornelia Betsch an der Universität Erfurt seit 2013. Über Impfverweigerung und Impfmüdigkeit sprachmit der Professorin für Gesundheitskommunikation.

Frau Professor Betsch, Sie erforschen seit Jahren, warum Menschen sich mit dem Impfen so schwer tun. Angeblich denken Akademikerfamilien zu viel und bildungsferne Familien zu wenig über das Impfen nach. Mit demselben Ergebnis: Die Impfung findet nicht statt. Ist das so?

Das wäre zu einfach betrachtet. Da schiebt man die noch unbefriedigende Impfquote allein dem Bürger zu. Es gibt eine sinkende Prozentzahl von Leuten, die konsequent Impfungen ablehnen. Viele Bürger aber sind einfach verunsichert, suchen im Internet nach Informationen. Und sind davon dann erst recht verunsichert, weil dort viele Impfgegner vertreten sind, weil dort viele Gerüchte verbreiten werden. Und sie deshalb den Eindruck bekommen, dass Impfen möglicherweise gefährlicher als Nichtimpfen sein könnte.

Was kann man da tun?

Man sollte auf die Bürger zugehen, sie mit nachvollziehbaren, glaubwürdigen Informationen versorgen. Und auch an ihre Verantwortung appellieren: Schließlich ist Impfen eine Tat für die Gesellschaft: Ich schütze nicht nur mich selbst, sondern auch meine Familie – und die Gesellschaft, wie etwa Babys, die noch zu jung sind, um beispielsweise gegen Masern geimpft zu sein. Und deshalb darauf angewiesen sind, dass um sie herum niemand die Krankheit überträgt. Auch automatische Erinnerungssysteme sind sinnvoll, in den Niederlanden etwa bekommt jeder einen Erinnerungsbrief mit dem Hinweis, dass man eine bestimmte Impfung mal wieder auffrischen sollte. Und heute sollte so etwas doch auch über eine App möglich sein. Im Übrigen hält auch der Alltagsstress viele ab. Impfen ist bei uns nicht einfach genug. Sinnvoll wäre es etwa, wenn der Kinderarzt nicht nur die Jüngsten, sondern gleich auch noch die Eltern impft.

Ein Grund für Impfmüdigkeit soll ja sein, dass es Infektionskrankheiten, die Tausende Tote fordern, in Europa schon lange nicht mehr gibt. Und den Impfungen ihr eigener Erfolg heute auf die Füße fällt.

Wenn man sich von einer Krankheit, die vor Jahrzehnten noch als sehr gefährlich galt, nicht mehr bedroht fühlt, konzentriert man sich eher auf die Risiken der Impfung. Oder sieht gar keinen Handlungsbedarf, weil man glaubt, es bestehe keine Gefahr mehr, beispielsweise an Masern zu erkranken.

Und wenn das alles nicht hilft, dann doch lieber eine Impfpflicht einführen? Die Debatte darüber ist ja auch wegen der Zunahme der Masern aufgeflammt, die längst ausgerottet sein sollten. Und weil Franzosen und Italiener deshalb Impfungen verpflichtend gemacht haben. Im Osten kennt man zudem noch die Impfpflicht aus DDR-Zeiten.

Ich persönlich mag die Entscheidungsfreiheit. Wenn man sich Impfpflichten anderswo ansieht, ist es ja häufig so, dass nur ein Teil der sinnvollen Impfungen vorgeschrieben ist, ein anderer aber nicht. Unsere Studien zeigen: Eine Pflicht verärgert die Bürger eher und führt dazu, dass sie sich bewusst gegen die nicht verpflichtenden Impfungen entscheiden. Ganz oder gar nicht müsste es deshalb bei der Impfpflicht heißen.

Wie halten Sie es denn selbst als Privatperson mit dem Impfen?

Ich vertraue voll auf die Empfehlungen der Stän­digen Impf­kom­mis­sion und halte mich deshalb daran. Das ist ein vertrauenswürdiges Gremium, das evidenzbasiert vorgeht. Eine wirklich tolle Einrichtung. Und trotzdem würde ich es begrüßen, wenn mich der Arzt oder eine App daran erinnert.