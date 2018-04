Steffen Göttmann

Falkenberg (MOZ) Mehr als 100 Kinder haben am Freitagvormittag auf dem Platz vor dem Amtsgebäude in Falkenberg den Maibaum geschmückt, der dann von den Gemeindearbeitern aufgestellt wurde. Ute Wieland, Leiterin der Kita „Spatzennest“, war mit 83 Kindern und vielen Erzieherinnen gekommen. Andrea Klinger, stellvertretende Leiterin der Falkenberger Alex-Wedding-Grundschule, brachte die ersten und die zweite Klasse mit. Die Gemeindearbeiter stellten die mit bunten Bändern verzierte Birke auf. Sie hatten sie zuvor wie in jedem Jahr auf einem gemeindeeigenen Grundstück in Broichsdorf frisch geschlagen. Die Kinder sangen Frühlingslieder und tanzten um den Baum. Karin Fritsche verteilte Süßigkeiten an die Kinder. Seit 2008 ist sie Ortsvorsteherin in Falkenberg. Seitdem pflege sie das Aufstellen des Maibaums in dieser Form, die nun zum letzten Mal über die Bühne ging.

„Wir werden den Maibaum nächstes Jahr vor dem Fackelumzug der Feuerwehr am 30. April errichten“, kündigte Karin Fritsche an. Grund sei, dass sich die Feuerwehr mehr Teilnehmer am Umzug erhofft. Erzieherinnen und Lehrerinnen müssten einen Teil ihrer Freizeit opfern, was bisher nicht erforderlich gewesen sei.