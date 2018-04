Kunst in der Klosteruine

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Sie gehört zu den letzten erhaltenen Zeugnissen der Gründungsgeschichte Berlins: Die Ruine der Franziskaner Klosterkirche ist seit Freitag wieder eröffnet. Im Rahmen des Gallery Weekends ist dort auch eine zehn Meter hohe Kunstinstallation zu sehen.

Während der Verkehr auf der Grunerstraße achtspurig Richtung Zukunft rauscht, steht nur wenige Meter weiter am U-Bahnhof Klosterstraße die Zeit still. Das schmiedeeiserne Tor zwischen der Fransziskaner Klosterkirche steht offen. Drinnen fegt Sarah Steiner das letzte Laub von den Stufen. In den kommenden Tagen wird sie Fragen der Besucher beantworten, die nach der Winterpause nun wieder durch die mittelalterliche Ruine streifen können. Zum Beispiel zu den riesigen blauen Stahlrohren, die in der Mitte des kriegszerstörten Kirchenschiffes in den Himmel ragen.

Der „Radioator“ stammt vom dänisch-deutschen Künstlerduo Anna Borgman und Can­dy Lenk. Bei­de studierten an der Kun­sthochschule Weißensee. Ihr Aktions­feld ist der öffentliche Raum. Die poppige Industrie-Instal­la­tio­n, die sie für die Klosterkirche schufen, wirkt im ersten Moment wie ein Widerspruch zu dieser. Erst wer genauer hinsieht, kann erkennen, dass die Form der zehn Meter hohen Pipeline-Skulptur ähnlich sakral anmutet wie die des Klosterbaus.

Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrhun­derts aus märkischem Backstein an der Berliner Stadt­mauer erbaut, gilt die Ruine als let­ztes Zeugnis mit­te­lal­ter­lich­er Klosterkul­tur in Berlin. Die Berlin­er Klosterkirche hatte Ähn­lichkeit­ mit der berühmten Zis­terzienserkirche in Chorin. Selbst die Reste der ersten Feldsteinkirche am Ort von 1250 sind zu finden. Erst jüngst haben Archäologen gut erhaltene Fundamente des Kreuzganges und des Kapitelhauses entdeckt.

Die Franziskan­er hat­ten sich 1249 kurz nach der Grün­dung Berlins in der Stadt niederge­lassen. Wegen ihren Kut­ten wurde der Bau auch als „Graues Kloster“ beze­ich­net. 1945 wur­den Kirche und Kloster­an­la­gen bei Bombe­nan­grif­f­en stark beschädigt. Erhal­ten blieben die Umfas­sungs­mauern auf der Nord-, Ost- und West­seite. Im Zuge der U-Bahn­bauar­beit­en 1951 wur­den die Nord­west-Ecke des nördlichen Seit­en­schiffs und dessen Außen­mauer abge­tra­gen. Dazu stürzte die Spitze des West­giebels ab. 1959 und 1961/63 wurde das östliche Ende des südlichen Seit­en­schiffs abge­tra­gen. Die Reste des Grauen Klosters wur­den 1968 für die Ver­bre­iterung der Gruner­straße abgerissen.

Heute liegt die Ruine idyllisch eingebettet in einer Grü­nan­lage. Kleinere Sanierungen fan­den in den 1980er-Jahren im Hin­blick auf die 750-Jahrfeier Berlins und Anfang des neuen Jahrtausends statt. Auch heute liegen Ziegelsteine bereit, um die Bögen über den Einbuchtungen immer wieder auszubessern, in denen einst Statuen standen.

Ein leerer Raum auf einer Insel der Stille, inmitten einer sich immer mehr verdichtenden Stadt, findet Sarah Steiner, die selbst Künstlerin ist. Bis einschließlich 1. Mai kann die Installation noch angeschaut werden. „Wir dachten, es passt gut, jetzt zum Berliner Gallery Weekend zu eröffnen.“

Bei der 14. Ausgabe des Kunstwochenendes laden in der Hauptstadt bis Sonntag 47 Galerien zu ihren Ausstellungen ein. Zu sehen sind international renommierte Aushängeschilder wie Kara Walker, Hans-Peter Feldmann, Los Carpinteros, General Idea oder Lawrence Weiner, aber auch zahlreiche Neuentdeckungen.

Berlin gilt mit rund 8000 professionellen Künstlern nach New York als der weltweit wichtigste Produktionsstandort für Gegenwartskunst. Insgesamt werden bis zu 30 000 Besucher erwartet. Zu den Hotspots gehört etwa die Galerie Alexander Levy, in der Julius von Bismarck den gesamten Fußboden in ein Laufband verwandelt. Bei Peres Projects zeigt die Britin Rebecca Ackroyd unter dem Titel „The Mulch“ verstörende Frauenfiguren aus Gips und blutroter Farbe. Und bei Dittrich & Schlechtriem setzt Andreas Greiner ein Wasserbecken durch Klang in Bewegung.

Als besondere Adresse gilt traditionell auch die König Galerie in der ehemaligen Kirche St. Agnes. Die Schweizer Künstlerin Claudia Comte hat für den Hauptraum einen riesigen, von der Decke schwebenden Wald geschaffen. Und Konrad Fischer stellt schon vor dem eigentlichen Umbau sein künftiges Galeriegebäude vor – das denkmalgeschützte ehemalige Umspannwerk an der Neuen Grünstraße. „Das Gallery Weekend ist eigentlich wie ein großes, frei zugängliches Museum über die ganze Stadt verteilt“, erklärt Direktorin Maike Cruse.

Und so wird auch die Klosterruine zu einer Galerie, die man sogar mit dem Fahrrad befahren kann. Durch das hohe, offene Mauerwerk lugt der nahe Fernsehturm zwischen Ahornbäumen hervor. Eine andere Ansicht gibt den Blick auf den Turm des einstigen Königlichen Landgerichts frei. Gegenüber spiegelt sich die Sonne im ehemaligen Fernmeldeamt (Ost), in dem heute Theater gemacht wird.

Von der nahen Parochialkirche ertönt Glockenspiel. Es wird gerade Hochzeit gefeiert. Bevor sich das Brautpaar vor der verwunschenen und romantischen Kulisse fotografieren lässt, köpft es mit den Trauzeugen noch eine Flasche Sekt in der Klosterruine, die nach einem langen Winter nun endlich wieder zur Reise in die Vergangenheit einlädt.