Weniger Arbeitslose im April

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Die Arbeitslosigkeit in den Landkreisen Barnim und Uckermark ist weiter im Sinkflug. Im April fiel die Quote erneut um einen halben Prozentpunkte auf nun 8,1 Prozent. Anders ausgedrückt, sind 12760 Menschen hierzulande ohne Job, davon 5724 Langzeitarbeitslose. Vor allem in der Gastronomie, aber auch im Bau hat der Saisonstart für zahlreiche Neueinstellungen gesorgt. So konnte die Geschäftsstelle in Templin überdurchschnittlich viele vermitteln: 163 Menschen fanden dort Arbeit. Allerdings bleibt das Nord-Süd-Gefälle zwischen der Uckermark und dem von Berlin profitierenden Barnim. In Prenzlau sind noch immer 12,1 Prozent ohne Arbeit. Immerhin konnte die Geschäftsstellen Eberswalde und Templin erstmals die 10 Prozent Marke knacken und vermeldet im April nur noch 9,4 bzw. 9,8 Prozent Arbeitslose. In Bernau liegt die Quote im April mit 4,0 Prozent sogar deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 5,3 Prozent.

Jobangebote gibt es im Barnim und der Uckermark zumindest auf dem Papier reichlich. 2000 offiziell gemeldete Stellen zählt die Behörde. Tatsächlich sind es sogar weitaus mehr, da viele Arbeitgeber freie Jobs nicht melden. Leider würden die freien Jobs nicht immer zum Profil der Arbeitslosen passen. Die Agentur setzt hier mit zahlreichen Einstiegshilfen, wie etwa Qualifizierungsmaßnahmen oder Probearbeiten etwas entgegen.

Ein großes Thema für die Agentur für Arbeit bleibt das Thema Jugendarbeitslosigkeit. Sie ist mit 10,4 Prozent weiterhin höher als die Gesamtquote. 933 Jugendliche sind in den von der Agentur für Arbeit umfassten Landkreisen Barnim und Uckermark ohne Arbeit. Hier müssten stärker berufliche Perspektiven aufgezeigt und die Motivation der Jugendlichen erhöht werden, so Gaby Wehrens, Geschäftsführerin des Jobcenters Barnim. Vor allem Jugendliche aus Familien, die schon länger Hartz-IV bekämen, brauchen intensivere Unterstützung.

Die Lage des hiesigen Arbeitsmarktes soll auch die kommenden Monaten sonnig bleiben. Die Agentur hat die sieben vor dem Komma schon im Visier. (sha)