Investor plant Wohnungen im alten Hospiz

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Aktuelle Vorhaben von Investoren machen in Bad Saarow erneut die Änderung von zwei Bebauungsplänen notwendig. Es geht um den Netto-Markt in der Pieskower Straße und das ehemalige Café Saarow sowie um das alte Hospiz in der Straße An den Rehwiesen. Im Bauausschuss gab es grundsätzliche Zustimmung für die Pläne.

In das ehemalige „Hospiz zur Furche“ An den Rehwiesen soll wieder Leben einkehren. So hat es Uwe Sellmann vor. Der 51-jährige Immobilienprojektentwickler, wie er sich im Bad Saarower Bauausschuss vorstellte, hat das stattliche Gebäude mit 1750 Quadratmetern Nutzfläche und 43 Zimmern, das seit mehr als zwei Jahrzehnten leersteht, erworben. Er wolle das Objekt, das im Vorfeld des Verkaufs als „stark sanierungsbedürftig“ beschrieben wurde, nicht abreißen, sondern erhalten – die Bausubstanz habe er bereits prüfen lassen. „Ein kompletter Neubau wäre zu teuer“, sagte er.

Im Ausschuss wurde er vorstellig, weil er in dem Haus Wohnungen errichten lassen will. Das verträgt sich aber nicht mit dem geltenden Bebauungsplan von Mitte der 1990er-Jahre, der das Grundstück als Hotelstandort vorsieht. Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden Bernd Gestewitz (Linke) soll nun ein Änderungsverfahren eingeleitet werden; das Gremium befürwortete das einstimmig. „Für ein Hotel läge der Standort relativ abseits“, argumentierte Gestewitz. Auch aus der Scharmützelsee-Amtsverwaltung kam Zustimmung. „Für uns wäre das in Ordnung. Auch in der Nachbarschaft gibt es vor allem Wohnbebauung“, sagte Bauamtsleiterin Simone Tannhäuser.

Gefragt, warum er die Immobilie erworben habe, ohne vorab zu klären, ob dort Wohnungen entstehen dürfen, hatte Investor Sellmann eine simple Antwort, gleichsam ein Zeichen für die enorme Attraktivität des Kurortes am Scharmützelsee. „Mit Bad Saarow macht man nichts falsch“, sagte er. Gleichwohl habe er auch einen Plan B gehabt und bereits Gespräche geführt mit einem Verein, der An den Rehwiesen ein Ferienobjekt für Kinder und Jugendliche betreiben wollte.

Vertagt wurde der andere Antrag auf Änderung eines Bebauungsplanes. Er kommt von der Firma Netto, die ihren Discounter in der Pieskower Straße erweitern will. Dafür soll das Baufeld verschoben und der vorhandene Parkplatz erweitert werden. Dagegen hatte der Ausschuss nichts einzuwenden, offen blieb aber eine andere Frage, die in Verbindung mit dem Netto-Vorhaben steht. Denn Netto wolle einen Teil seiner Parkfläche an den Investor des ehemaligen Café Saarow am benachbarten Bahnhofsvorplatz abtreten, hieß es. Dieser brauche die Stellflächen, um eine Baugenehmigung für sein Vorhaben zu erhalten.

Im Haus des früheren Café Saarow soll außer Wohnungen auch eine Gaststätte entstehen. Das Projekt hat sich zuletzt erheblich verzögert. Baustart sollte eigentlich bereits vor knapp einem Jahr sein, für Frühjahr 2018 war die Fertigstellung angekündigt worden. Der Ausschuss will nun abwarten, bis konkrete Auskünfte von Netto und vom Café-Saarow-Investor vorliegen. „Diese Verknüpfung der Parkflächen könnte aber eine gute Lösung sein“, sagte Bauamtsleiterin Tannhäuser.