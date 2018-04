Schüler präsentieren ihre Talente

moz

Werneuchen Unter dem Motto „Vielfalt leben - wir haben viele Talente“ stand der diesjährige Tag der offenen Tür in der Werneuchener Grundschule im Rosenpark. „In jeder Klasse gibt es Kinder, die tolle Talente haben und in ihrer Freiziet in den Vereinen der Stadt aktiv sind“, hielt Kerstin Missal fest, die als Sonderpädagogin an der Schule arbeitet. In verschiedenen Räumen der Schule zeigten die Schüler, was sie nachmittags und in ihren Vereinen gerne machen. Ihre Mitschüler hatten so die Möglichkeit, eigene Talente oder auch einen Verein für sich zu ent-decken.

Die Palette der Talente und Hobbys ist groß und wurde im Keramikzirkel, im Computerraum, beim Zeichnen, am Schlagzeug und noch in vielen weiteren Räumen präsentiert. In einer Show zeigten die Schüler ihr Können schließlich vor großem Publikum im Hangar 3.

An einem deftig-süßen und gesunden Büfett konnten sich die Schüler, Eltern, Großeltern, die vielen Gäste und Vertreter der Stadt stärken. Auch die neuen Erstklässler waren unter den Besuchern und bestaunten die vielen Hobbys der Schüler.