Neuer Hilfstransporter für die Schutzhütte

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Schutzhütte Schwedt hat seit Freitag ein neues Fahrzeug, einen Mercedes Sprinter. Eine 15 000-Euro-Spende des Rotary Clubs Schwedt hat die Anschaffung des Hilfstransporters ermöglicht.

Andreas Noack, der Leiter der Schutzhütte, ist am Freitag erfreut und bewegt, als Joachim Schulz, der Präsident des Rotary Clubs Schwedt, ihm vor dem Autohaus der Firma Stanmot den symbolischen Scheck über 15 000 Euro überreichte. Die höchste Einzelspende, die die Schwedter Rotarier jemals in der Vereinsgeschichte ausgereicht haben, wie auch Lutz Zwerg bestätigt.

Michael Knoll ist in der Schutzhütte beschäftigt. Er wird den neuen Transporter fahren. Er setzt sich ans Steuer, prüft den Laderaum und den Fahrersitz und ist begeistert.: „Wir sind jeden Tag mindestens sechs Stunden unterwegs, um Möbel aus Haushaltsauflösungen zu besorgen oder sie an bedürftige Menschen zu liefern. Der neue Transporter kommt gerade zur rechten Zeit und macht uns die Arbeit leichter. Ich sage mal ganz herzlich: Danke!“ Knolls Beifahrer Nico Lehsten kommt zum gleichen Schluss.

Als Andreas Noack im Jahr 2010 die Leitung der Schutzhütte in Schwedt übernahm, waren rund 500 Menschen in deren Akten als bedürftig registriert. Jetzt sind es 1800. Ihre Zahl hat sich also mehr als verdreifacht.

Die Zahl der Beschäftigten in der Schutzhütte ist doppelt so hoch, stieg von 25 auf derzeit 40. Wegen der Flüchtlingsarbeit waren es in Hoch-Zeiten sogar schon einmal 75.

Im Jahr 2014 hat die „Arche für Hartz IV-Empfäner“, wie sie einer der Menschen einmal liebevoll bezeichnet, dem hier sehr oft geholfen worden ist, Lebensmittel für 47 000 Euro mit einem tatsächlichen Warenwert von280 000 Euro an arme Menschen weitergegeben. Im vergangenen Jahr waren es Lebensmittel für 60 600 Euro mit einem tatsächlichen Warenwert von 360 000 Euro. Die Lebensmittel müssen immer aufwändiger herangeschafft werden. Die Transporter der Schutzhütte rollen dafür durch Schwedt, fahren unterdessen auch zu Lebensmittelmärkten in Bernau, Berlin, in die Prignitz und nach Fürstenwalde, um den Bedarf in der Oderstadt zu decken.

Die Hilfen des Möbel-Kommandos der Schutzhütte bei Wohnungsauflösungen hat sich in den vergangenen Jahren verdreifacht. Aus dieser Quelle stammen Möbel, Gebrauchsgegenstände und Kleidung, die die Schutzhütte armen Menschen in der Möbelkammer anbietet. Ohne eine funktionierende Flotte von Hilfstransportern ist diese Arbeit nicht zu leisten.

Die Arbeit der Schutzhütte in Schwedt ist hoch anerkannt. Im vergangenen Jahr unterstützten Privatleute und Wirtschaftsunternehmen deren Arbeit mit85 000 Euro. Aber ohne die Hilfe der Öffentlichen Hand, so schätzt Andreas Noack, der auch Landesvorsitzender der Tafel ist, würde es trotzdem nicht reichen. Schwedt und Kreis passen ihre Hilfe den jeweiligen Erfordernissen an.