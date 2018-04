Neue Betonelemente für bunte Bilder

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Auf dem Parkplatz hinter dem Jugendtreff in der Beeskower Breitscheidstraße sind sechs weitere Betonelemente aufgestellt worden, die für Graffiti zur Verfügung stehen. Bürgermeister Frank Steffen weist darauf hin, dass die Stadt in der Vergangenheit auch andere Flächen für eine künstlerische Gestaltung bereitgestellt hat, beispielsweise einen Teil der Spreebrücke.

Polizeihauptkommissar Klaus-Dieter Gutsche, Leiter des für Beeskow zuständigen Polizeireviers Eisenhüttenstadt, hatte angeregt, dass die Stadt eine alte Halle oder Mauern für Sprayer freigeben sollte, um die Zahl der Schmierereien in Beeskow einzudämmen. Diese machen den Großteil der rund 100 Sachbeschädigungen pro Jahr in Beeskow aus. Die Aufklärung ist schwer, weil die Polizei personell nicht in der Lage ist, ständig zu kontrollieren. Der Tatnachweis ist aber oft nur möglich, wenn die Sprayer direkt erwischt werden.

Frank Steffen glaubt nicht, dass man mit freigegebenen Flächen das Problem lösen kann. „Die Schmierer arbeiten ja nicht künstlerisch. Sie wollen mit ihren Zeichen und Symbolen auffallen“, sagt er. Dennoch will er die Anregung gern aufnehmen, hat auch schon erste Ideen, die er zur Diskussion stellen wird. Möglicherweise, schlägt er vor, könne man einzelne Wandflächen der neuen Turnhalle, deren Bau die Stadtverordneten beschlossen haben, für eine künstlerische Gestaltung freigeben. Weitere Flächenvorschläge höre er sich gern an, so der Bürgermeister. (gar)