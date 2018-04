Ein Mann fürs Gemeinwesen

Gabriele Rataj

Oberbarnim/Klosterdorf (MOZ) Vor einer Woche sind sie mit der Verdienstmedaille des Brandenburgischen Landtags gewürdigt worden: 30 Macherinnen und Macher, darunter Oberbarnims ehrenamtlicher Bürgermeister Lothar Arndt. Die MOZsprach mit dem Klosterdorfer darüber.

Herr Arndt, zunächst herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Wurden Sie damit überrascht?

Allerdings, denn ich hatte nicht die leiseste Ahnung davon. Ich hab es auch noch nicht so recht realisiert, als die Einladung zu dieser Veranstaltung im Briefkasten lag. Stutzig machte mich dann, dass ich zwei Gäste meiner Wahl benennen sollte.

Sicher war doch aber die Auszeichnung bei der Amtsverwaltung bekannt?

Keineswegs, denn als ich Marco Böttche einlud, mich zu begleiten, war auch dieser erstaunt, weil nicht informiert. Die Vorschläge liefen über die Abgeordneten in den Landtagsfraktionen und von dort wurde offenbar dicht gehalten.

Wieso fragten Sie ausgerechnet den Amtsdirektor und wer war die zweite Person?

Mit Marco Böttche arbeite ich als Bürgermeister schon Jahre gut zusammen, in denen er noch nicht diesen Posten bekleidete. Er war immer zuverlässig und ehrlich. Vertrauen wiegt heutzutage schwerer als vieles andere. Und was meine Frau Renate betrifft, so ist sie ja diejenige, die am meisten Verständnis dafür aufbringen muss, wenn ich an vielen Abenden wegen der Wahlfunktion nicht zu Hause bin.

Sie sind seit vielen Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister. Können Sie erzählen, wie Sie eigentlich dazu kamen?

Das war nicht unbedingt mein Ziel. Ursprünglich stand ich in der zweiten Reihe als möglicher Gemeindevertreter. Das war noch kurz vor der Wende. Als der stellvertretende Bürgermeister von Klosterdorf ausschied, wurde ich in das Gremium kooptiert. Später wurde ich quasi zum Ortschef „verdonnert“.

Offenbar haben Sie Ihre Sache ganz ordentlich gemacht, denn Sie wurden ja wieder gewählt?

In diesen Aufbruchsjahren war es nicht so einfach, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Vieles war uns neu, noch unklar oder weniger überschaubar. Aber man hatte etwas angefangen, was der Weiterführung bedurfte. Außerdem hat man mich gefragt, ob ich wieder kandidieren würde. Also stellte ich mich wieder der Wahl.

Zwischenzeitlich kam es zur Bildung des Amtes Märkische Schweiz und später wurde durch die Gemeindereform aus Klosterdorf, Grunow-Ernsthof, Bollersdorf und Ihlow schließlich Oberbarnim und man wählte mich zum Bürgermeister. Im nächsten Jahr sind es für mich dann schon 30 Jahre auf diesem ehrenamtlichen Posten.

An solchem Ehrenamt hängen Pflicht und Verantwortung. War es nicht manchmal zu viel?

Teilweise kam und kommt es schon recht heftig. Aber dann gibt es eben diese freudigen Momente, weil man gemeinsam für die Orte etwas erreicht hat. Wir haben z. B. keine einzige alte Straße mehr in Klosterdorf, der Sportplatz ist neu gemacht, die Dorfanger in Pritzhagen und Bollersdorf machen was her. Jetzt haben wir begonnen, Straßenlampen auf energieeffiziente Beleuchtung umzustellen. Und das geht weiter.

Seit Kurzem sind Sie Rentner, aber auch noch Oberbarnimer Bürgermeister und Klosterdorfs Ortsvorsteher. Mit Blick auf die nächsten Kommunalwahlen: Machen Sie weiter?

Ganz konkret hab ich darüber noch nicht nachgedacht, aber für beide Funktionen werde ich nicht mehr zur Verfügung stehen. Schließlich sind da noch die Vereine, in denen ich aktiv bin – die Klosterdorfer Klosterbrüder,der Sportverein, der Heimatverein. Die Familie, unser Grundstück, dafür muss auch mal Zeit sein.