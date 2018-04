Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Gesucht wird diesmal das Werk einer Malerin, Grafikerin und Bildhauerin aus dem Oderbruch, die zu den Preisträgern des MOZ-Kunstpreises gehört. Wenngleich nicht mit dieser Arbeit, die im Foto zu sehen ist. Der Ort in Eberswalde, den das aus zwei Figuren bestehende Werk seit 1997 ziert, sucht allerdings niemand gern und freiwillig auf. Eher im Notfall. Vielleicht hat sich der Auftraggeber seinerzeit gerade deshalb für die farbenfrohe Arbeit aus Polyester und Glasfaser entschieden. Die gesuchte Skulptur fällt in die Kategorie „Kunst am Bau“.

Wenn Sie die Lösung wissen, schreiben Sie uns bis Montag, 12 Uhr: per E-Mail an eberswalde-red@moz.de; Stichwort Blick fürs Detail. Unter allen Einsendungen verlosen wir wieder zwei MOZ-Glastassen. Ebenso würden wir uns über zusätzliche Anregungen freuen. Viel Spaß beim Raten.(vp)