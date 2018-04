Gemeinderat votiert für Wohnprojekt

Anke Beißer

Grünheide/Hangelsberg (MOZ) Es war der am meisten diskutierte Tagesordnungspunkt auf der Grünheider Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend in Hangelsberg. Am Ende stimmten das Gremium mehrheitlich für die weitere Wohnbau-Planung an der Karl-Marx-Straße 13/14 in Grünheide.

Schon in der Einwohnerfragestunde kam das Thema zur Sprache. Hildegard Vera Kaethner aus Kagel warb dafür, den Gestaltungsbeirat der Architektenkammer für ein fachmännisches Urteil anzurufen, ob sich die vorliegende Idee für den Standort eignet. Einwände trug erwartungsgemäß auch Ulrich Kohlmann vom Bürgerbündnis vor. Allerdings rückte er noch einen weiteren Vorbehalt in den Fokus. Kohlmann sagte, dass er bei der Akteneinsicht zur Feststellung gelangt sei, dass der im Sommer 2017 ausgelobte Ideenwettbewerb nicht zu Ende geführt worden sei.

Dem widersprach Bürgermeister Arne Christiani. Er verwies darauf, dass sich der Ortsbeirat in geschlosserner Sitzung mit den Vorschlägen von vier Büros beschäftigt habe. Fünf der insgesamt neu angefragten Büros hatten keine Idee geschickt. Der Ortsbeirat ließ die vorliegende Variante in der gemeinsamen Sitzung mit dem Bauausschuss öffentlich beraten. Beide Gremien sprachen sich, wie auch der Haupt- und Finanzausschuss, für die nächste Planungsphase aus. „Nach den Absagen an die unterlegenen Büros hat es keine Konkurentenklage gegeben“, ergänzte der Bürgermeister. Der Antrag vom Bürgerbündnis, den Wettbewerb zu Ende zu führen, wurde abgelehnt.

In der Diskussion zum eigentlichen Beschluss, also zur Freigabe der Planungsmittel, bewertete Kohlmann die Unterlagen als weder beratungs- noch beschlussreif. Er sei unter anderem auf Unstimmigkeiten im Zahlenmaterial zu den Architektenhonoraren gestoßen. Die Mehrheit der Gemeindevertreter konnte er nicht überzeugen, den Zug noch einmal zu stoppen.

Als nächstes wird das Architekturbüro Sattler+Täger die Idee weiter ausarbeiten und eine Kostenberechung vornehmen. Die Gemeinde hält an ihrem Vorhaben fest, das Filetgrundstück mit zwölf Wohnungen in gehobener Qualität zu bebauen. „Möglichst in Eigenregie“, sagte Chritsiani auf MOZ-Nachfrage.