Polizei schließt Gewaltverbrechen aus

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Nach dem Fund mehrerer menschlicher Knochen und eines Schädels in einem Waldstück bei Wandlitz vermeldet die Polizei erste Erkenntnisse zu den Funden. Demnach sind die Knochen mehrere Jahrzehnte alt, wie Bärbel Cotte-Weiß, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Ost, am Freitag sagte. Das genauer Alter der Knochen sei hingegen erst durch eine weitere Untersuchung ermittelbar. „Genauer lässt sich das Alter der Knochen durch die Radiokarbonbestimmung ermittelt. Allerdings müsste diese zunächst beantragt werden“, so die Pressesprecherin. Interessanterweise hätten die Gerichtsmediziner schon einen gewaltsamen Tod ausschließen können. Aufgrund welcher Umstände die Einschätzung getroffen werden konnte, blieb am Freitag allerdings unklar.

Auf Nachfrage teilte Bärbel Cotte-Weiß zudem mit, dass es im betreffenden Waldgebiet eine Nachsuche geben soll, um auch nach weiteren Knochen zu suchen. „Wann diese Suche genau stattfinden wird, ist derzeit noch nicht klar. Aber es wird sie geben“, versicherte die Pressesprecherin.

Anwohner des Waldstückes hatten Mitte April die Knochen im Waldstück gefunden und die Polizei alarmiert. Zunächst fanden sie einen Schädel und zwei Knochen, zwei Tage später stießen sie auf fünf weitere Knochen, die abermals der Polizei übergeben wurden.