Im Clinch mit dem Biosphärenreservat

Oliver Schwers

Altkünkendorf (MOZ) Unbemerkt von der Öffentlichkeit tobte in den vergangenen Jahren ein schwerer Machtkampf um die Glambecker Mühle. Jetzt hat sich die Klara-Samariter-Stiftung als Eigentümerin durchgesetzt und für 400 000 Euro den Mühlenteich gegen die Bibergefahr gesichert.

Das hat es noch nie gegeben: Hausverbot für alle Mitarbeiter des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin rund um die Glambecker Mühle bei Altkünkendorf. Ursache: Die Klara-Samariter-Stiftung habe das mit viel Geld und Aufwand restaurierte Naturschutz-Objekt „vor dem Angriff der Biosphäre retten müssen“, erklärt Andreas Klötzing von der Stiftung. Er spricht von einer mindestens zehn Jahre währenden Blockade-Politik einzelner Mitarbeiter. Es geht um einen uralten Damm, der vermutlich schon vor Jahrhunderten angelegt wurde, um an dieser Stelle die Welse anzustauen. Die heute nicht mehr in Betrieb befindliche Mühle nutzt das Wasser seit 1287.

Plötzlich sackten aber Forstfahrzeuge ein, weil der umtriebige Biber den Deich ausgehöhlt hatte und bis unter die Spurplatten gekommen war. Die Klara-Samariter-Stiftung befürchtete einen Dammbruch, der die Mühle und das angrenzende Gelände unter Wasser gesetzt hätte. Also sollte eine massive Spundwand in die Erde, um dem Biber die Zähne zu zeigen.

Doch das Objekt befindet sich in äußerst sensibler Landschaft mitten im Schutzgebiet. Durch mehrfach wechselnde Leiter kam zu dem Bauvorhaben keine Einigung mit dem Reservat zustande. Stattdessen musste die Eigentümerin entsetzt feststellen, dass neue Managementpläne des Naturschutzes eine Renaturierung der Welse vorsahen. Man habe demnach das Teichwasser ablassen und den Damm aufgeben wollen. Die Stiftung befürchtete einen Totalverlust ihres Denkmalensembles und sogar eine Enteignung.

In aller Not schaltete man den damals neuen Chef des Landesumweltamtes Dirk Ilgenstein ein, doch auch von dort kam keine Hilfe. Rettung brachte schließlich der Landkreis Uckermark. Der stellte sich sofort hinter den Erhalt der Naturschutz-Mühle und erteilte schließlich die Genehmigung für die Dammsanierung, massiv unterstützt von der Stadt Angermünde. In aller Eile wurden nun in nur neun Wochen Spundwände auf einer Länge von 200 Metern bis in eine Tiefe von sechs Metern in den Untergrund getrieben. Keine Chance mehr für den Biber und die Biosphäre. Die Kosten lagen bei 400 000 Euro, finanziert aus Stiftungsgeldern.

„Für mich ist das ein einzigartiges Beispiel zum Erhalt der Kulturlandschaft“, schildert Architekt Martin Krassuski aus Angermünde. „Wir schützen ein Denkmal, einen von Menschen geschaffenen Ort, ein herausragendes Biotop und noch dazu den Wasserhaushalt.“ Besser könne man den Zielen der Biosphäre gar nicht gerecht werden.

Zur Einweihung des Bauprojekts war Reservatsgründer Eberhard Henne eingeladen — als einziger. Auch er ein Verfechter des Mühlenteiches. Er musste mit anhören, was seinen Nachfolgern öffentlich vorgeworfen wird. Andreas Klötzing spricht von einem „Machtvakuum“ in der Leitung, das von einzelnen Mitarbeitern der Behörde ausgenutzt werde.