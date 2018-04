„Asbest-Mafia“ vergiftet Wälder in der Region

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) In den Wäldern der Region werden immer mehr hoch giftige Wellasbestzementplatten illegal abgekippt. Inzwischen sind sieben aktuelle Fundstellen bekannt.

Die jüngste Meldung kam am Dienstag von der Polizei: In einem Waldstück zwischen Ziltendorf und Pohlitz, in Höhe des EKO-Werkbahnhofs, hatten unbekannte Täter neben Bauschutt etliche Wellasbestzementplatten abgekippt. Die Kriminalpolizei ermittle nun wegen umweltgefährdender Abfallbeseitigung. Mit diesem Stapel erhöht sich die Zahl der Funde illegal abgekippter Wellasbestzementplatten in den Wäldern der Oberförsterei Siehdichum auf aktuell vier. Denn wie am 12. April in der MOZ berichtet, waren zuvor nahe Fünfeichen zwei Stapel und bei Rießen ein dritter Stapel dieses gefährlichen Sondermülls entdeckt worden. Im Bereich Rießen waren die Täter besonders dreist vorgegangen, hatten die Platten auf einen Waldweg gekippt. Allein die drei Stapel bei Fünfeichen und Rießen bestehen aus insgesamt etwa 80 Wellasbestplatten.

Zu diesen nun vier Fundstellen sind jetzt drei dazugekommen, und zwar bei den Nachbarn in der Oberförsterei Briesen. Die MOZ-Lokalredaktion Fürstenwalde hat darüber berichtet. Demnach fanden Förster bei Briesen, im Revier Kersdorf und am Oder-Spree-Kanal jeweils einen Stapel Wellasbestzementplatten. Der Fundort bei Briesen befindet sich unweit der Autobahn A 12, ganz in der Nähe war im Herbst 2017 der allererste Fall solches illegal abgekippten Sondermülls entdeckt worden.

Diese Häufung deutet stark auf organisierte Kriminalität hin. Auf gewerbliche Täter. Denn die einzelnen Stapel entsprechen jeweils einer Menge, die gebraucht wird, um das Dach eines Bungalows oder einer größeren Garage zu decken. Die Eigentümer der Gebäude, von deren Dächern die Asbestplatten stammen, müssen dabei gar nicht wissen, dass ihr Sondermüll im Wald gelandet ist. Sie können die Dächer von Handwerkern haben abdecken lassen im Glauben, dass diese das gesundheitsgefährdende Material dann fachgerecht entsorgen. Die Polizei steht bei der Aufklärung noch am Anfang und bestätigt nur, dass mehrere Anzeigen vorliegen und die Kriminalpolizei ermittelt.

Angesichts der offensichtlichen kriminellen Professionalität wird inzwischen in der Region von einer „Asbest-Mafia“ gesprochen. Die Forstverwaltungen bitten die Bevölkerung um aktive Mithilfe bei der Aufklärung. Das Abladen gefährlichen Sondermülls im Wald wird als Straftat verfolgt. Den Tätern drohen laut Strafgesetzbuch bis zu fünf Jahre Haft, auf jeden Fall aber eine Geldstrafe. Nach dem Aufruf zur Mithilfe am 12. April in der MOZ haben sich bereits mehrere Zeugen bei der Revierförsterei Siehdichum gemeldet.

Interessant sind für die Ermittler zum einen Beobachtungen von Transportern oder Lkw im Wald. „Zum anderen fragen wir: Wo sind in jüngster Zeit solche Dachplatten abgebaut worden? In Frage kommen beispielsweise Garagen, Bungalows oder Schuppen“, sagt Henry Herold, Leiter der Oberförsterei Siehdichum. Er verweist darauf, dass, wer Well­asbestzementplatten durch eine Fachfirma abbauen und abtransportieren lässt, sich hinterher immer auch die Rechnung sowie den Entsorgungsschein des kommunalen Entsorgers KWU aushändigen lassen und diese aufheben sollte.

Hinweise an die Oberförsterei Siehdichum, Tel. 033606 870110, E-Mail: obf.siehdichum@lfb.brandenburg.de