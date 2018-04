Erzieher-Nachwuchs aus eigener Kita

Joachim Eggers

Gosen-Neu Zittau/Fürstenwalde (MOZ) Wegen des ständigen Erzieher-Mangels will die Gemeinde Gosen-Neu Zittau künftig die Fachkräfte in der eigenen Kita berufsbegleitend selber ausbilden. Große Träger wie Rotes Kreuz und Arbeiterwohlfahrt praktizieren das schon länger.

Weil es so schwierig ist, geeignete staatlich anerkannte Erzieher zu finden, erwägt die Gemeinde, für in Ausbildung stehende Pädagogen befristete Arbeitsverhältnisse anzubieten, mit halben Stellen. Die Erzieherinnen oder Erzieher würden in der Regel drei Arbeitstage in der Woche in der Kita verbringen, zwei Tage in der Schule; es handelt sich also um eine berufsbegleitende Ausbildung. Entscheidend dafür, dass die Kommune das finanziell schultern kann, ist die Tatsache, dass die Mitarbeiter zu 80 Prozent des Tätigkeits-Anteils als notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden. Damit bekommt der jeweilige Kita-Träger, in diesem Fall die Gemeinde, einen Großteil der Personalkosten vom Kreis erstattet.

Das Modell soll nächstes Jahr greifen. Ganz aktuell ist nach Aussage von Bürgermeister Thomas Schwedowski keine Stelle offen, aber auch wegen der vom Land angestrebten Verbesserung des Betreuungs-Schlüssels werde mehr Nachwuchs benötigt. Die Gemeindevertretung hat den Vorschlag nach kurzer Diskussion einstimmig befürwortet. Hauptamtsleiterin Christiane Meike soll jetzt Formalien wie die Einrichtung einer Haushaltsstelle klären. Sie sagte, die Amtsverwaltung denke darüber nach, ähnliche Beschlüsse auch für die anderen Gemeinden – also Spreenhagen und Rauen – vorzubereiten.

Bei zwei großen Kita-Trägern in der Region, dem Roten Kreuz und der Arbeiterwohlfahrt, wird die berufsbegleitende Ausbildung schon seit Jahren praktiziert. Das DRK ist nach den Worten von Kreis-Geschäftsführer Klaus Bachmayer sofort eingestiegen, als geregelt wurde, dass die Personalkosten wie beschrieben erstattet werden. 23 solche angehenden Erzieher – meist immer noch Erzieherinnen – arbeiten derzeit in den 19 Kindertageseinrichtungen, die der Verband von Hohen Neuendorf bis Eisenhüttenstadt betreibt. Die Erfahrungen sind „durchweg positiv“, sagt Bachmayer. Seit das Modell praktiziert werde, habe man nur in fünf Fällen die Betroffenen nach dem Abschluss der Ausbildung nicht weiter beschäftigt. Dass Erzieher weiterhin knapp sind, ist auch beim DRK zu besichtigen: Auf seiner Homepage sucht der Kreisverband derzeit acht Erzieher, unter anderem für die Erkneraner Kita Knirpsenhausen sowie zwei in Fürstenwalde, alle ab sofort.

Auch der Kreisverband Fürstenwalde der Arbeiterwohlfahrt, Träger von elf Kitas zwischen Schöneiche und Briesen, praktiziert die berufsbegleitende Ausbildung. Doris Kunze, die zuständige Fachbereichsleiterin, kann die genaue Zahl der auf diesem Weg Beschäftigten nicht benennen, äußert sich aber ebenfalls zufrieden. Sie begrüßt, dass der Praxisanteil in der berufsbegleitenden Ausbildung – es sollen mindestens 20 Stunden in der Woche sein – höher ist als in einer klassischen dreijährigen Erzieher-Ausbildung. „Da sind obendrein die Praktika nicht immer in einer Kita“, sagt sie. Auch die Arbeiterwohlfahrt sucht Erzieher – neun Stellen sind derzeit ausgeschrieben.