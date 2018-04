Stadt teilt Geld mit Freien Grundschulen

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Im Streit um die 3,66 Millionen Euro, die die Stadt für die ihre Schulinfrastruktur im Rahmen des Kommunalinvestitions-Fördergesetzes erhält, beschloss die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend einen Kompromiss. Sie teilt das Geld mit den Grundschulen der Freien Träger.

Innerhalb von zwei Wochen kann man schon mal seine Meinung grundlegend ändern, eine Begründung findet sich immer. Am 11. April hatte die Mitglieder das Hauptausschusses einmütig, bei nur einer Enthaltung, dagegen gestimmt, dass das Geld aus dem Kommunalinvestitions-Fördergesetz auch für Projekte an Schulen freier Träger verteilt wird. Denn es ist für die Erweiterung der Theodor-Fontane-Schule längst verplant. Die Verwaltung hatte etwas anderes vorgeschlagen, und auch den zaghaften Vorschlag der SPD, zumindest die freien Grundschulen zu bedenken, schlug man in den Wind. Der künftige Bürgermeister, Matthias Rudolph (BFZ), wetterte auf Facebook noch gegen die Freien Träger.

Dann kam der Protest in den sozialen Medien, die Demo auf dem Markt, und jede Menge Publikum im Sitzungssaal, zwei lange Plädoyers in der Einwohnerfragestunde. Er habe seinen Post auf Facebook nur gesetzt, damit er genau diese Meinungen erfahre, sagte Rudolph am Donnerstagabend. Und auch alle anderen zerrten an den Seilen, um das Boot wieder in den Wind zu bekommen – und griffen dankbar den erneuerten Vorschlag der SPD auf. Den, das muss man sagen, Sebastian Rausch logisch und nachvollziehbar begründete. Er bedauerte, dass Brandenburg für die „trägerneutrale“ Verteilung der Bundes-Fördermittel keine Erläuterung lieferte. Andere Bundesländer für ihre Kommunen schon, das hatte er recherchiert, und zitierte nun daraus. Schlussfolgerung: Ein anwendbarer Maßstab für die Verteilung sei der Aufgabenbereich der Kommune, und der betreffe in Fürstenwalde nun mal nur die Grundschulen. Erweiterte und Berufsschulen fallen in andere Zuständigkeit. Deshalb der Vorschlag: Die von den Freien Trägern eingereichten Projekte in ihren Grundschulen werden aus dem Fördertopf bedacht.

Karin Lehmann (CDU) sprach sich ebenso wie Jens-Olaf Zänker (B90/Grüne) noch für den Vorschlag der Verwaltung aus, Geld an alle freien Schulen zu verteilen. Dann aber lobten Christian Dippe (BFZ) und Gerold Sachse (Linke) Rauschs Vorschlag. Und der wurde danach zügig bei nur zwei Gegenstimmen mit großer Mehrheit angenommen.

Zuvor hatte der Erste Beigeordnete, Eckhard Fehse, anhand der vorliegenden Projektliste der Freien Träger kurz umrissen, an wen wie viel verteilt wird.

Die Samariteranstalten bekommen für verschiedene Baumaßnahmen in der Burgdorfschule 164 113 Euro. Das Bernhardinum erhält 352 260 Euro für den Einbau eines Fahrstuhls im Grundschulgebäude sowie weiteres, nicht genau beziffertes Geld für die Freianlagengestaltung. Die Rahn-Schulen kriegen die Hälfte der 83 300 Euro, die sie für die Trockenlegung der Kellermauerwerke beider Gebäude beantragt hatte, sowie 70 Prozent der 77 945 Euro, die für Reparaturen an der Bausubstand erbeten wurden, außerdem 108 604 Euro für Verschattungsanlagen an Ost- und Westfassade der Grundschule.