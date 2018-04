Nach dem dritten Ouzo ein Sirtaki

Bernhard Sobanski

Frankfurt (Oder) Die Biergartensaison wird in Frankfurt am 30. April mit der MOZ-Kneipennacht eröffnet. In elf Lokalen gibt es Live-Musik zu erleben. Wir stellen die beteiligten Lokale vor. Heute: Die Taverne Athos.

Biergärten mit direktem Oderblick sind Mangelware in Frankfurt, obwohl es fast nichts Schöneres gibt, als an einem warmen Sommerabend mit einem Eis oder einem kühlen Getränk den Blick auf den Fluss zu genießen.

Jetzt können wir uns darüber freuen, dass eine der schönsten Terrassen der Oderpromenade wieder in Betrieb ist. Der Biergarten der Taverna Athos, oder wie immer noch viele sagen: des Oderspeichers. Da behindert keine Schutzmauer die Sicht und der Blick fällt ungehindert auf die Oder und unsere Nachbarstadt Slubice. Die Möbel stehen, es wird bedient und in den nächsten Tagen folgt noch ein wenig Feintuning, verrät Sabine Hein, die Wirtin der „Taverna Athos“.

„An den ersten schönen Tagen wollten unsere Gäste gleich die Sonne genießen. Wir haben erst einmal improvisiert, aber nun sind wir fast fertig. Ein paar Dinge sind noch zu erledigen, wie die Bepflanzung, aber das bekommen wir auch hin ...“ verspricht sie. Sabine Hein hat die Taverna Athos Ende 2017 als griechisches Restaurant im Oderspeicher eröffnet und so den jahrelangen Leerstand des Gebäudes beendet. Der Innenraum wurde neu gestaltet, so dass der Charakter des Hauses erhalten blieb. Die griechische Küche kommt bei den Gästen gut an und so zeigt sich die Wirtin in einer ersten Bilanz zufrieden.

Bei der MOZ-Kneipennacht ist das Athos erstmals dabei. Musikalisch gibt es, passend zum Haus, griechische Livemusik. Die Band heißt „Sinerga“. Bei schönem Wetter und angenehmen Temperaturen wird sie im Biergarten auftreten. „Wir freuen uns auf die Kneipennacht und spätestens nach dem dritten Ouzo werden wir gemeinsam mit unseren Gästen Sirtaki tanzen!“ verspricht Sabine Hein.