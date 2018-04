Was ist auf Jesus’ Kopf versteckt?

MOZ

Frankfurt (Oder) (Dietrich Schröder) Darf man mit Hilfe von Jesus Christus Geschäfte betreiben? In einem katholischen Land wie Polen kann so eine Frage knifflige Folgen haben. Reporter lüfteten jetzt ein Geheimnis, das bisher auf dem Kopf des größten Jesus-Denkmals der Welt verborgen war.

Sie ist 36 Meter hoch und 440 Tonnen schwer. Die Rede ist von der „Christus-König-Statue“ im 70 Kilometer östlich von Frankfurt (Oder) gelegenen polnischen Swiebodzin.

Das Denkmal für den Gottessohn war vor acht Jahren auf Initiative des sendungsbewussten Prälaten Sylwester Zawadzki errichtet worden. Damit die ehemalige deutsche Kleinstadt Schwiebus, die seit 1945 zu Polen gehört, so richtig bekannt wird, sollte die Figur ihr berühmtes Vorbild in Rio de Janeiro um einiges überragen. Der brasilianische Jesus misst genau 30 Meter. Um den Rekord zu erreichen, wurde dem polnischen Jesus noch eine gold angestrichene Krone aufgesetzt, die allein drei Meter hoch ist. Doch ausgerechnet diese Krone – oder besser das, was sich hinter ihr verbirgt – sorgt derzeit für eine heiße Debatte im Nachbarland.

„Als ich vor ein paar Tagen mit Hilfe einer Drohne Aufnahmen von dem Denkmal machte, fiel mir etwas auf“, berichtet der Fotoreporter Piotr Jedzura aus Zielona Góra. „Hinter der Krone ragen gleich mehrere kleine Antennen hervor, die man von unten nicht sieht. Außerdem gibt es noch weitere Armaturen, die darauf schließen lassen, dass es sich um Signal-Anlage für das Internet handelt.“

Als wenige Tage später das – mit der deutschen Bild-Zeitung zu vergleichende – Boulevard-Blatt „Fakt“ die Aufnahmen Jedzuras veröffentlichte, war der Skandal perfekt. Denn die zuständige Diözese in Zielona Góra hatte – nachdem die Pfarrei in Swiebodzin jede Auskunft verweigerte – den Journalisten eine ganz andere Variante aufgetischt. „Auf der Figur befinden sich Blitzableiter, von Antennen ist uns nichts bekannt“, erklärte Diözesan-Sprecher Andrzej Sapieha.

Doch die Zeitung ließ nicht locker: Ein Elektronik-Experte bestätigte, dass es sich um Antennen handelte und die Reporter fanden auch die Firma, die die Anlage installiert hat.

„Der heutige Prälat hatte zunächst die Idee, seine Gemeinde und die Tausende Besucher der Figur kostenlos mit Internet zu versorgen. Aber inzwischen wird das Signal auch an andere Abnehmer verkauft, denn der erhöhte Ort in einer weithin flachen Landschaft ist dafür ideal geeignet“, verriet einer der Mitarbeiter. Er bat jedoch um Anonymität, denn sich mit der Kirche oder gar mit Jesus selbst anzulegen, gilt vielen Polen als große Sünde.

Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile im Nachbarland und wird im Internet mit immer deftigeren Sprüchen kommentiert. „Jesus von Nazareth – der Verbreiter des Internets“ ist noch einer der harmlosesten davon. Andere Kommentaren fragen, weshalb sich die Kirche so schwer mit dem Eingeständnis tut: „Sicher kostet die Erhaltung der Figur viel Geld. Da kann man doch ruhig zugeben, dass man auch etwas einnehmen will“, meinen verschiedene Leute verständnisvoll.

Andere Kommentatoren stellen die eher ironische gemeinte Frage: „Wenn die Besitzer des Denkmals nichts von der Anlage wissen, dann muss vielleicht die Polizei klären, wer sie installiert hat?“ Ein weiterer User aus der Region meint: „Jetzt ist mir klar, weshalb der Internet-Empfang seit einiger Zeit besser geworden ist!“ Die Nachfrage einer Zeitung beim regionalen Bauamt ergab freilich, „dass für die Installation der Anlage kein Antrag gestellt wurde“.

Betreibt die Kirche die Antennen also gar schwarz? Es wäre nicht das erste Mal, das im Zusammenhang mit dem Denkmal gegen Vorschriften verstoßen wurde. Denn ursprünglich hatte Prälat Zawadzki nur den Bauantrag für einen maximal 20 Meter hohen Jesus eingereicht. Als dann die Figur – an deren Fertigung auch Strafgefangene mitwirkten – immer höher wuchs, drückten die Verantwortlichen schließlich alle Augen zu.

Und als Zawadzki vier Jahre nach der Vollendung seines Lebens verstarb, wurde sein letzter Wunsch erfüllt und sein Herz zu Füßen der Jesus-Figur vergraben, obwohl auch dies sämtlichen Vorschriften widersprach. Eine Grabtafel erinnert bis heute an den visionären Pfarrer.