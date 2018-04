Langes Krähen erwünscht

Doris Steinkraus

Neulangsow (MOZ) Auch in diesem Jahr soll das Federvieh in Neulangsow wieder um die Wette krähen. Der Seelower Kleintierzuchtverein D 175 führt am 1. Mai ab 9 Uhr sein traditionelles Hähnewettkrähen durch. Genutzt wird die Fläche gleich am Ortseingang. Mitmachen kann jeder, der einen Hahn mitbringt. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Maibaum klettern für die Kleinen findet ebenfalls statt. Der Vorsitzende des Vereins, Ralf Schmidt, freut sich auf jeden Teilnehmer. Pro Hahn wird eine Startgebühr von 1,50 Euro fällig. Kinder brauchen das Startgeld nicht zu bezahlen. Der Verein dankt dem Seelower Bürgermeister Jörg Schröder. Der hat für die traditionelle Veranstaltung ein neues Werbeplakat spendiert.