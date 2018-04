Neue Heimat für Veltener Zauneidechsen

Roland Becker

Velten (MOZ) Am Gleispark und entlang der Bahnstraße entstehen derzeit neue Quartiere für Zauneidechsen. Der Umzug ist nötig, weil auf dem Erweiterungsgebiet des Park-and-Ride-Platzes am Veltener Bahnhof die seltenen Tiere vorkommen. Diese werden derzeit von Amphibien­experten eingesammelt und umgesetzt. Ihre nahe gelegenen neuen Quartiere sind durch Reptilienzäune so begrenzt, dass die flinken Tiere nicht wieder zurück an ihren angestammten Platz können. Ihr neues Zuhause haben Mitarbeiter des Bauhofes am Freitag hergerichtet, indem sie unter fachlicher Anleitung Baumstämme bewegten, Äste stapelten und alles mit Reisig ergänzten. Der Parkplatz mit 70 Stellflächen, der schon 2017 entstehen sollte, wird nun bis zum Herbst gebaut. Dabei werden auch 14 Bäume gepflanzt.